Garantía Global ofrecerá descuentos en carburante a los profesionales de la automoción junto a Moeve - GARANTÍA GLOBAL

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Garantía Global ha alcanzado un acuerdo de colaboración con Moeve, para entregar gratuitamente a sus clientes la Tarjeta Moeve Pro Garantía Global, con la que disfrutarán de un ahorro directo de 5 céntimos por litro en el repostaje de cualquier combustible o de AdBlue en las estaciones de servicio Moeve adheridas a la promoción.

La iniciativa amplía las herramientas que Garantía Global pone a disposición de concesionarios y compraventas para ayudarles a reforzar la experiencia del cliente más allá del seguro de garantía mecánica. Gracias a este acuerdo, los profesionales pueden incorporar a la entrega del vehículo un beneficio adicional para el comprador.

Los profesionales pueden solicitar gratuitamente las tarjetas a través de la campaña habilitada por Garantía Global y entregarlas posteriormente a sus clientes junto con el vehículo. Estos pueden comenzar a utilizarlas de forma inmediata, simplemente presentándolas en el momento del pago en las estaciones de servicio Moeve adheridas.

El descuento de 5 céntimos por litro se aplica de forma directa en cada repostaje, de acuerdo con las condiciones de la promoción. sin necesidad de darse de alta en ninguna plataforma ni acumular saldo.

Con esta colaboración, Garantía Global continúa reforzando su posicionamiento como socio estratégico para concesionarios, compraventas y profesionales del sector, incorporando soluciones que contribuyen tanto a la fidelización de clientes como al crecimiento del negocio.

"Este acuerdo con Moeve responde a nuestra estrategia de seguir aportando valor a los profesionales que confían en Garantía Global. Queremos que nuestros colaboradores dispongan de herramientas que les ayuden a diferenciarse y a reforzar la relación con sus clientes", ha afirmado la directora de Estrategia de Clientes, Marketing Digital y Telemarketing (CCS) de Grupo Globartia, Patricia Sánchez.