Los gasolineros piden al Gobierno que vuelvan las bonificaciones fiscales por el precio de los carburantes

Archivo - Una persona reposta gasolina en un coche - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) ha solicitado al Gobierno la adopción "urgente" de medidas "extraordinarias" para contener la presión inflacionista en los carburantes, como el regreso "inmediato" de las bonificaciones fiscales aplicadas hasta antes del verano.

En concreto, la confederación ha reclamado el retorno inmediato de la aplicación de un tipo impositivo reducido del 10% en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para los combustibles de automoción, así como la rebaja temporal del Impuesto Especial sobre los Hidrocarburos (IEH).

"La situación actual de los mercados internacionales no deja margen para la demora. Necesitamos que la Administración recupere las herramientas fiscales que ya demostraron su eficacia en primavera para proteger al consumidor y garantizar la supervivencia de nuestra red de estaciones de servicio", ha afirmado el presidente de CEEES, Javier de Antonio.

Según le ha trasladado la confederación al Ministerio de Economía, esta "insostenible coyuntura" está tensionando "de forma extrema" los costes de aprovisionamiento de las estaciones de servicio españolas, impactando de manera directa en los precios de venta al público y amenazando tanto la viabilidad económica de las empresas del sector (en su inmensa mayoría pymes y autónomos) como el poder adquisitivo de los ciudadanos y la competitividad de la economía nacional.

A su vez, Ceees ha advertido de que, de no adoptarse medidas de alivio fiscal de manera inmediata, el precio medio de venta al público en la Península y Baleares experimentará a partir del próximo 1 de octubre un incremento drástico, con la estimación de que la gasolina se encarecerá en 0,06 euros por litro y el gasóleo hasta 0,24 euros.

"Si bien el precio del crudo Brent mantiene una tendencia alcista muy marcada, la presión es extraordinariamente intensa en los mercados de productos refinados, con precios de la gasolina fuertemente disparados y un encarecimiento sin precedentes en el gasóleo", ha resaltado.