Geely arma su equipo directivo en España para iniciar su expansión en el país

José Luis Martínez, nuevo director de Posventa de Geely en España - GEELY AUTO

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Geely ha nombrado a su nuevo equipo directivo para su expansión en España, mercado al que ha llegado este pasado marzo y en el que pretende alcanzar hasta 50 puntos de ventas en 2026 y hasta un total de 100 para 2027.

De esta forma, al frente del proyecto en España se sitúa Li Lei, como director general. Antes de asumir esta responsabilidad, lideró Geely Auto Australia como director regional, y ha desempeñado funciones estratégicas en la división Internacional durante más de nueve años, ejerciendo como Director de la división Europea y director de la unidad de negocio de mercados con volante a la derecha (RHD).

El equipo se completa con los nombramientos de Fernando Fernández de Alarcón como director de Ventas, Andrés Rebollero como director de Red, Claudia Godia como directora de Marketing y José Luis Martínez como director de Posventa.

EQUIPO CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN

Fernando Fernández de Alarcón inició su carrera en Citroën España y Opel España en áreas de ventas, marketing y posventa, y en los últimos 18 años ha desarrollado su carrera en Toyota, donde ha ocupado posiciones de máxima responsabilidad.

Por su parte, la dirección de red estará a cargo de Andrés Rebollero, con más de dos décadas de experiencia en desarrollo de redes de concesionarios y planificación estratégica en compañías como Mercedes-Benz España, Subaru España, Chrysler España, FCA Spain y Stellantis, donde recientemente lideraba las operaciones y planificación de red en Europa ampliada.

En el área de Marketing se incorpora Claudia Godia, con más de una década de experiencia en el sector de la automoción. Inició su carrera en Mopar, la marca de posventa de Fiat Chrysler, donde adquirió experiencia en posventa, fidelización y experiencia de cliente.

Posteriormente se incorporó a Alfa Romeo y más recientemente, ha desempeñado un papel clave en el lanzamiento y consolidación de nuevas marcas en España, como miembro del equipo fundador de Omoda & Jaecoo y liderando la estrategia de Marketing y Comunicación de Lepas España.

Finalmente, al frente del área de posventa se incorpora José Luis Martínez, profesional con más de 25 años de experiencia en el sector de la automoción, especializado en operaciones de servicio, soporte técnico y experiencia de cliente.

A lo largo de su trayectoria en compañías como Stellantis o FCA y ha liderado áreas como soporte técnico, garantía, ingeniería de servicio, formación y rendimiento de red, aportando una visión estratégica orientada a la calidad, la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente.