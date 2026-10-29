Geely Auto gana 1.810 millones de euros hasta septiembre, un 7% más, y eleva facturación

Gama de vehículos de Geely Auto - GEELY

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La firma automovilística china Geely Auto ha ganado 13.928 millones de yuanes (1.810,64 millones de euros) en los nueve primeros meses del año, lo que supone un incremento de su beneficio neto del 7% respecto al mismo periodo del año anterior.

Según ha informado este jueves, las ventas han crecido un 13% en términos interanuales, hasta sumar una cifra de negocio de 272.564 millones de yuanes (35.433,32 millones de euros). El volumen de vehículos comercializados en este periodo ha aumentado un 7%, hasta superar los 2,2 millones de unidades.

Geely es uno de los fabricantes de automóviles chinos que están recurriendo a las ventas en el extranjero. Gran parte de su expansión se ha centrado en Europa, donde están ganando cuota de mercado a los fabricantes ya establecidos mediante vehículos eléctricos e híbridos a precios competitivos. Geely también tiene previsto expandirse a Canadá el próximo año.

Durante el tercer trimestre de 2026, el Grupo mantuvo un sólido desempeño operativo, registrando un volumen total de ventas de 812.523 unidades, lo que representa un incremento interanual del 7%. Así, los ingresos del grupo durante el periodo aumentaron un 10% interanual.

El beneficio neto atribuido correspondiente al tercer trimestre de 2026 ascendió a 4.840 millones de yuanes (629,20 millones de euros), lo que supone un incremento interanual del 28%.