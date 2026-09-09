Geely E2, el compacto BEV que llega a España con hasta 345 km de autonomía y menos de 20.000 euros - GEELY

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Geely ha ampliado su presencia en el mercado español con el nuevo E2, un compacto 100% eléctrico orientado principalmente a la movilidad urbana que combina una carrocería de 4,13 metros con cinco plazas, un amplio despliegue tecnológico y una autonomía de hasta 345 kilómetros de autonomía (497 kilómetros en ciclo urbano).

El nuevo modelo se convierte en el tercer ejemplar de la marca en España y se incorpora con una oferta de lanzamiento que sitúa su precio de financiación desde 14.490 euros, incluyendo descuentos por financiación y adelanto correspondiente al Plan Auto+. El precio al contado de la versión de acceso Geely E2 Pro es de 20.280 euros.

UN ELÉCTRICO PENSADO PARA LA CIUDAD

El Geely E2 se presenta como un compacto eléctrico concebido para facilitar los desplazamientos diarios, pero con unas dimensiones y una habitabilidad que buscan ampliar su radio de utilización más allá del entorno urbano.

El modelo mide 4,13 metros de longitud, 1,80 metros de anchura y 1,58 metros de altura, mientras que su maletero trasero alcanza los 375 litros. A esta capacidad se suma un segundo espacio de carga delantero de 70 litros, una solución poco habitual entre los modelos de su segmento.

El habitáculo dispone de cinco plazas reales, que presentan un alto nivel de confort desde las versiones de acceso y está protagonizado por una pantalla multimedia HD de 14,6 pulgadas junto a un cuadro de instrumentos digital de 8,8 pulgadas para ofrecer un entorno tecnológico centrado en la conectividad y el control de las funciones del vehículo.

DOS OPCIONES DE BATERÍA

La gama del Geely E2 contempla distintas configuraciones de batería y equipamiento. La versión E2 Pro incorpora una batería de 35 kWh y ofrece hasta 250 kilómetros de autonomía combinada WLTP, mientras que su autonomía en ciclo urbano alcanza los 368 kilómetros.

Las versiones superiores, equipadas con una batería de 47 kWh, elevan la autonomía hasta 345 kilómetros en ciclo combinado WLTP y hasta 497 kilómetros en ciclo urbano, según los datos facilitados por Geely.

En el apartado mecánico, el modelo recurre a la tracción trasera y a una suspensión trasera independiente de tipo multibrazo con 115 CV de potencia. Del lado de la recarga, Geely señala que el sistema de batería con refrigeración líquida permite recuperar del 30% al 80% de carga en unos 25 minutos en condiciones de carga rápida.

TECNOLOGÍA DE SEGMENTOS SUPERIORES

El equipamiento tecnológico constituye uno de los principales argumentos del E2. Entre sus funciones se encuentra un sistema de cámaras con visión de 540 grados que permite disponer de una perspectiva ampliada del entorno del vehículo durante las maniobras.

También incorpora frenado automático de emergencia y control de crucero adaptativo, además de otros sistemas avanzados de asistencia a la conducción. En función de la versión, el equipamiento puede incluir hasta siete airbags, así como asientos calefactados. Asimismo también dispone de carga inalámbrica para teléfonos móviles, arranque sin llave y elevalunas eléctricos de un solo toque.

Con el E2, Geely refuerza así su apuesta por los vehículos eléctricos compactos en España y completa una gama nacional en la que ya figuran el SUV eléctrico E5 y el híbrido enchufable.