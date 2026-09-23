Geely presenta una tecnología de recarga ultrarrápida en vehículos eléctricos para plantar cara a BYD

Archivo - Geely presenta una tecnología de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos para plantar cara a BYD - GEELY - Archivo

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Geely Automobile Holdings Ltd. ha presentado una tecnología de recarga de vehículos eléctricos basada en IA que, según afirma, puede llevar una batería del 10% al 70% en menos de cinco minutos, lo que intensificaría la carrera en los tiempos de recarga de vehículos eléctricos.

El fabricante de automóviles chino ha señalado que las pruebas demostraron que la tecnología cargaba el Zeekr 001 y el híbrido Lynk & Co 10 del 10% al 70% en cuatro minutos y 30 segundos, mientras que la carga hasta el 97% se realizaba en menos de nueve minutos (BYD del 10 al 97% en solo nueve minutos).

La tecnología del grupo dueño de marcas como Volvo o Polestar utilizaría algoritmos para predecir la temperatura de las baterías y ajustar la potencia y se estrenará junto con la última generación de su estación de carga inteligente, según publica 'Bloomberg'. Además, las estaciones de carga ofrecerán una potencia máxima de carga de hasta 2.250 kW.

GEELY DESAFÍA A BYD

Ante la contracción de la demanda interna y la creciente competencia, los fabricantes de vehículos eléctricos están recurriendo a nuevas tecnologías de baterías destinadas a aliviar la 'ansiedad por la autonomía'.

La última iniciativa de Geely supone un desafío para BYD Co., que a principios de este año presentó capacidades de carga más rápidas con su 'super e-platform', instalada en el deportivo eléctrico Denza Z9 GT, capaz de completar del 10% al 70% en menos cinco minutos y hasta el 97% de la batería en apenas nueve minutos.

BYD, que es la marca de coches más vendida en China desde 2023, ha superado a Tesla para convertirse en el mayor fabricante mundial de vehículos eléctricos.

Geely, que en los próximos años comenzará a producir vehículos eléctricos en Europa y concretamente en Valencia con su asociación con Ford, ha estado desarrollando nuevas tecnologías, como baterías y estaciones de recarga, que compiten directamente con la oferta de BYD. Además, en el año 2025, el Geely E2 se convirtió en el modelo más comprado en china, unidad que ha comenzado a venderse en España hace pocas semanas.