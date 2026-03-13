Geely revela los precios de sus primeros modelos para instalarse en el mercado español - GEELY

El híbrido enchufable Starray EM-i partirá desde 33.490 euros y el SUV eléctrico E5 desde 37.490 euros, antes de descuentos y del Plan Auto + MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Geely Auto España ha anunciado los precios oficiales de sus dos primeros modelos destinados al mercado español, el SUV híbrido enchufable Starray EM-i y el SUV 100% eléctrico Geely E5, con los que iniciará su actividad comercial en el país durante el primer trimestre de 2026 desde 33.490 y 37.490 euros, respectivamente antes de descuentos de la marca y el Plan Auto+ (hasta 3.375 euros en la variante PHEV y 2.925 en la eléctrica).

La compañía china busca así reforzar su estrategia de electrificación en España con una oferta que combina "tecnología propia, elevados estándares de seguridad y un amplio equipamiento de serie, con el objetivo de ofrecer una relación valor-precio competitiva en sus respectivos segmentos". Ambos modelos estarán disponibles en los concesionarios españoles en las próximas semanas.

UN HÍBRIDO ENCHUFABLE CON MÁS DE 1.000 KILÓMETROS DE AUTONOMÍA

El Geely Starray EM-i es un SUV híbrido enchufable de 4,74 metros de longitud que, según la marca, destaca por su habitabilidad, con una tasa de espacio útil superior al 84% y un maletero con una capacidad de 528 litros, ampliable hasta 2.065 litros al abatir los asientos traseros.

El modelo está basado en la arquitectura GEA (Global Intelligent Electric Architecture) y combina un motor de combustión de 1,5 litros y 73 kW (100 CV) desarrollado por Horse Powertrains --la 'joint venture' de Geely con el grupo Renault y con sede en España-- con un motor eléctrico de 160 kW (218 CV), alcanzando un par máximo de 262 Nm.

El sistema híbrido enchufable de este modelo ofrece dos opciones de batería, una de 18,4 kWh y 29,8 kWh, que permiten una autonomía eléctrica de hasta 136 kilómetros y una autonomía total combinada de hasta 1.055 kilómetros en ciclo WLTP.

La gama del Starray EM-i en España estará disponible en tres niveles de acabado, desde el más básico denominado 'PRO' --con batería de 18,4 kWh, pasando por 'PRO+' Y 'MÁX' --estos dos ligados a la batería de 29,8 kWh--.

Así, las distintas configuraciones del Starray PHEV se ofrecen desde los siguientes precios: el Starray EM-i PRO, 33.490 euros; el Starray EM-i PRO+ a partir de 35.990 euros y el Starray EM-i MAX+ desde 37.990 euros.

Además, las versiones con batería de mayor capacidad admiten carga rápida en corriente continua de hasta 60 kW, lo que permite recuperar del 30% al 80% de la batería en unos 16 minutos.

Geely pone el foco en que el Starray EM-i ofrecerá un equipamiento muy completo desde el acabado de entrada, con un amplio paquete de asistentes de conducción, conectividad avanzada y elementos de confort. Las versiones superiores MAX+ equiparán elementos como el techo panorámico, portón trasero de accionamiento eléctrico, asientos delanteros ventilados con función masaje, Head-up display, equipo de sonido Flyme Sound y llantas de 19 pulgadas.

GEELY E5: SUV ELÉCTRICO CON HASTA 475 KILÓMETROS DE AUTONOMÍA

Junto al modelo híbrido enchufable, la marca introduce el Geely E5, un SUV eléctrico de tamaño compacto (4,6 metros de largo) que ofrece un espacio interior propio de segmentos superiores y que busca facilitar el acceso a la movilidad eléctrica.

El modelo incorpora un motor eléctrico de 160 kW (218 CV) y 320 Nm de par máximo, así como dos opciones de batería de ion-litio de 60,2 kWh y 68,4 kWh.

Esto permite una autonomía en ciclo combinado WLTP de hasta 475 km en su versión de más batería y admite carga rápida en corriente continua con una potencia de hasta 100 kW, lo que permite recuperar del 30% al 80% de capacidad de la batería en aproximadamente 20 minutos.

El Geely E5 también estará disponible en tres niveles de acabado: E5 PRO (desde 37.490 euros), E5 PRO+ (desde 39.990 euros) y E5 MAX+ (desde 41.990 euros).

A partir de la versión de acceso, el modelo incluye un equipamiento orientado a la seguridad y la conectividad, con hasta 17 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), climatizador automático con bomba de calor, asientos delanteros eléctricos calefactados y ventilados, pantalla multimedia de 15,4 pulgadas y sistema de carga bidireccional V2L para alimentar dispositivos externos.

El acabado superior MAX+ incluye en su completísima dotación de serie desde el techo panorámico, el portón trasero de accionamiento eléctrico, llantas de 19 pulgadas, un sistema de iluminación ambiental de 256 colores, asientos delanteros con función masaje, entre otras novedades.

"Nuestros dos primeros modelos para el mercado español combinan un diseño impactante, tecnología intuitiva e inteligente y una gran versatilidad para el uso diario, todo a un precio accesible para los conductores y las familias españolas", ha declarado, el Managing Director Geely Auto Spain, Li Lei.

En este sentido, la compañía destaca que el Geely E5 busca facilitar el salto a la movilidad eléctrica, mientras que el Starray EM-i está orientado a quienes buscan un vehículo electrificado con gran autonomía y un amplio espacio interior.