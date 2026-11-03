Geely supera las 5.000 ventas en España en siete meses con el E2 y el Starray como modelos destacados - GEELY

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Geely Auto ha superado las 5.000 matriculaciones en España desde el inicio de su actividad comercial en el país, tras registrar 1.778 unidades durante el mes de octubre y alcanzar un volumen acumulado de 5.307 vehículos en 2026, apenas siete meses después de su lanzamiento comercial.

La compañía china ha destacado el comportamiento de dos de sus modelos electrificados, el Geely E2 y el Starray EM-i, que se han situado entre los más vendidos de sus respectivas categorías durante el pasado mes.

En concreto, el Geely E2 contabilizó 699 matriculaciones en octubre, prácticamente el doble que las 371 unidades registradas en septiembre, lo que le permitió alcanzar una cuota del 4,26% del mercado español de turismos 100% eléctricos. Con este resultado, se convirtió en el tercer coche eléctrico más vendido en España y en el líder del segmento B eléctrico.

El modelo, concebido para facilitar el acceso a la movilidad eléctrica mediante un formato compacto orientado principalmente a los desplazamientos urbanos, ofrece dos opciones de batería, de 35 y 47 kWh. Esta última permite alcanzar una autonomía de hasta 345 kilómetros en ciclo combinado WLTP y de 497 kilómetros en ciclo urbano.

Por su parte, el Geely Starray EM-i registró 836 matriculaciones en octubre, con una cuota del 5,72% del mercado de turismos híbridos enchufables. Estas cifras le permitieron situarse como el tercer PHEV más vendido en España durante el mes y como el C-SUV híbrido enchufable con mayor volumen de matriculaciones.

El modelo equipa el sistema de propulsión EM-i Super Hybrid, que combina un motor de gasolina desarrollado específicamente para aplicaciones híbridas con un sistema de propulsión eléctrica. Su gama contempla baterías de 18,4 y 29,8 kWh.

Las versiones con la batería de mayor capacidad homologan hasta 184 kilómetros de autonomía en modo eléctrico en ciclo urbano WLTP y una autonomía total de hasta 1.055 kilómetros.

El tercer modelo de la marca comercializado en España, el Geely E5, sumó otras 243 matriculaciones durante octubre, completando así el resultado mensual de la compañía.

El director general de Geely Auto España, Li Lei, ha señalado que alcanzar las 5.307 unidades matriculadas en apenas siete meses supone un "nuevo paso en la consolidación de Geely Auto" en el mercado español.

Asimismo, ha destacado que los resultados de octubre y la evolución comercial del E2 y el Starray EM-i reflejan la acogida de su gama entre los clientes que buscan distintas alternativas de movilidad electrificada.