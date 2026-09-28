Archivo - Geely toma un 30% de NIO Power para impulsar el intercambio de baterías y la carga de coches eléctricos - GEELY - Archivo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Geely Holding Group y NIO han alcanzado un acuerdo estratégico para profundizar en su cooperación en materia de carga y sustitución de baterías para vehículos eléctricos, una alianza que contempla inversiones cruzadas, el desarrollo conjunto de tecnologías y estándares y la creación de una red de servicios compartida.

En concreto, Geely Holding Group adquirirá un 30% de NIO Power, la división de NIO dedicada a las actividades de intercambio y carga de baterías. La operación valora esta unidad en unos 16.000 millones de yuanes (unos 2.100 millones de euros al cambio actual) y está pendiente de las correspondientes autorizaciones regulatorias.

Para hacerse con esta participación, una filial de Geely aportará a NIO Power el 100% de Yiyi Power, su negocio de intercambio de baterías destinado a servicios de movilidad comercial, además de 640 millones de yuanes (unos 83,8 millones de euros) en efectivo.

COOPERACIÓN EN TECNOLOGÍA

Como parte de la alianza, ambas compañías trabajarán en el desarrollo conjunto de tecnologías y estándares de intercambio de baterías destinados tanto a vehículos de uso particular como a modelos orientados a servicios de movilidad comercial.

Geely desarrollará vehículos compatibles con esta tecnología de intercambio de baterías, mientras que NIO Power proporcionará los servicios asociados a estos modelos. Asimismo, el negocio de Yiyi Power será integrado en NIO Power, que continuará trabajando en la expansión de su red destinada a flotas comerciales.

El acuerdo supone una ampliación de la colaboración que ambas compañías ya mantenían en este ámbito. Geely y NIO habían firmado anteriormente acuerdos para cooperar en estándares de baterías, tecnología de intercambio, expansión y operación de redes y desarrollo de modelos compatibles.

INVERSIÓN EN LAS REDES DE CARGA

La operación también contempla una segunda pata centrada en la carga de vehículos eléctricos. NIO invertirá en Haohan Energy, filial de Geely Holding Group especializada en servicios de carga, y pasará a controlar un 10% de su capital.

Las dos compañías conectarán sus respectivas infraestructuras de carga con el objetivo de ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia operativa de sus redes.

NIO contaba, hasta septiembre, con una red en China formada por 9.433 estaciones de intercambio y carga, de las que 4.126 eran estaciones de sustitución de baterías y 5.307 estaciones de carga, con un total de 30.598 puntos de carga.