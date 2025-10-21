General Motors se dispara más de un 9% en Bolsa tras actualizar previsiones para 2025

Gana un 33% menos hasta septiembre, pero logra mantener las ventas

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

General Motors se ha disparado más de un 9% al arranque de la sesión bursátil de este martes en Estados Unidos después de informar que ha registrado un beneficio neto atribuido de 6.007 millones de dólares (5.168 millones de euros) en los nueve primeros meses de 2025, lo que supone una caída de las ganancias del 33% respecto al mismo período del año anterior, si bien refleja un impacto menor de los aranceles en su negocio.

Las acciones han subido hasta un precio individual de 63,38 dólares (54,58 euros), un 9,6% más, impulsadas por, entre otros, las ventas de la compañía, que se han mantenido prácticamente estables, alcanzando una cifra de negocio de 139.732 millones de dólares (120.226 millones de euros). De su lado, los costes han aumentado un 3,65%.

Por su parte, el resultado operativo (Ebit) ha sido de 6.555 millones de dólares (5.639 millones de euros), lo que equivale a un descenso del 41,7% respecto a los tres primeros trimestres de 2024.

En lo que se refiere únicamente al tercer trimestre del año, las ventas también se han mantenido estables, con un ligero descenso interanual del 0,3%, mientras que el beneficio neto atribuido ha caído en más de la mitad respecto al período de entre julio y septiembre de 2024, hasta situarse en 1.327 millones de dólares (1.141 millones de euros).

En este contexto, General Motors ha revisado sus previsiones para el conjunto del año, en el que espera ahora alcanzar una cifra de negocio máxima de 8.300 millones de dólares (7.141 millones de euros), frente a los 9.500 millones de dólares (8.173 millones de euros) que pronosticaba con anterioridad.

"General Motors registró otro trimestre muy positivo en cuanto a beneficios y flujo de caja libre. Con base en nuestro rendimiento, elevamos nuestras previsiones para el año completo, lo que confirma nuestra confianza en la trayectoria de la compañía", ha subrayado la consejera delegada, Mary Barra.

De cara al futuro, la principal prioridad de la compañía, según ha añadido Barra, es restablecer en Norteamérica sus márgenes históricos ajustados al Ebit de entre el 8% y el 10%. "Nos centramos en impulsar la rentabilidad de los vehículos eléctricos, mantener la disciplina de producción y precios, gestionar los costes fijos y reducir aún más la exposición a aranceles. Creemos que nuestras inversiones harán de GM una empresa aún más innovadora, resiliente y capaz de liderar el cambio", ha pronosticado.

Por otro lado, la junta directiva de General Motors ha declarado un dividendo trimestral en efectivo sobre las acciones ordinarias en circulación de la compañía de 0,15 dólares por título (0,12 euros), pagadero el 18 de diciembre de 2025.