General Motors empieza a cotizar este martes en el Nasdaq

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MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de General Motors comenzarán a cotizar en el Nasdaq a partir de este próximo martes de 17 de noviembre, tal y como informó a finales de octubre la compañía, que acordó trasladar sus títulos desde la Bolsa de Nueva York (NYSE).

"La estrategia de General Motors, centrada en el cliente e impulsada por la tecnología, está generando valor para nuestros accionistas, lo que convierte a Nasdaq en un entorno natural para nuestra cotización a medida que crecemos", argumentó el vicepresidente ejecutivo y director financiero de General Motors, Paul Jacobson.

La cotización en Nasdaq permite optar a una posible inclusión en el índice Nasdaq 100, que agrupa a las cien compañías no financieras más grandes de Estados Unidos. Los accionistas actuales no necesitan realizar ninguna gestión en relación con el traslado de la cotización de la empresa.

Desde el arranque del año, la cotización de General Motors ha escalado un 5%, superando de nuevo el entorno de los 85 dólares (77,25 euros), con un notable impulso en las últimas semanas, tras conocerse el traslado de la cotización.

Por otro lado, también cabe recordar que General Motors registró un beneficio neto de 3.335 millones de dólares (2.968,15 millones de euros) en el tercer trimestre del año, lo que supone más que duplicar las ganancias del mismo periodo del año anterior.

Los ingresos se elevaron un 2,9% interanual, hasta superar los 50.000 millones de dólares (44.500 millones de euros). De su lado, el resultado operativo (Ebit) ajustado se ha situado en 4.106 millones de dólares (3.654,34 millones de euros), un 21,6% por encima del tercer trimestre de 2025, con un margen Ebit del 8,2% (1,3 puntos porcentuales más que un año atrás).