General Motors incurre en un cargo de 1.380 millones de euros por cambios en producción de eléctricos

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

General Motors incurrirá en un cargo de 1.600 millones de dólares (1.384 millones de euros) relacionado con el cambio de planes de producción de vehículos eléctricos, según ha explicado este martes la compañía.

Los cargos incluyen un deterioro no monetario y otros cargos de 1.200 millones de dólares (1.038 millones de euros) como resultado de los ajustes a la capacidad de vehículos eléctricos. Los cargos restantes, que están relacionados principalmente con las tasas de cancelación de contratos y acuerdos comerciales asociados con las inversiones en vehículos eléctricos, tendrá un impacto en efectivo.

"Tras los recientes cambios en la política del Gobierno de EE.UU., incluida la supresión de algunos incentivos fiscales a los consumidores para la compra de vehículos eléctricos y la reducción del rigor de la normativa sobre emisiones, esperamos que el ritmo de adopción de los vehículos eléctricos se ralentice", ha apuntado la firma estadounidense.

El Gobierno de Estados Unidos eliminó los créditos fiscales para vehículos eléctricos a finales del mes pasado y ha anulado efectivamente las normas de economía de combustible y emisiones, incitando a las empresas a vender vehículos de gasolina más rentables y fabricar menos eléctricos.

En este contexto, los fabricantes de automóviles han estado recalibrando sus planes de inversión y producción de vehículos eléctricos a medida que las políticas del presidente Donald Trump inyectan volatilidad en el mercado automovilístico estadounidense.