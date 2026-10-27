General Motors trasladará su cotización al índice bursátil Nasdaq a partir de noviembre

Archivo - Producción del Cadillac Escalade en la planta de General Motors en Arlington (Estados Unidos) - GENERAL MOTORS - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de General Motors ha aprobado el traslado de las acciones de la compañía de la Bolsa de Nueva York (NYSE) al Nasdaq a partir del 17 de noviembre de este año, según ha informado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

"La estrategia de General Motors, centrada en el cliente e impulsada por la tecnología, está generando valor para nuestros accionistas, lo que convierte a Nasdaq en un entorno natural para nuestra cotización a medida que crecemos", ha argumentado el vicepresidente ejecutivo y director financiero de General Motors, Paul Jacobson.

La cotización en Nasdaq permite optar a una posible inclusión en el índice Nasdaq 100, que agrupa a las cien compañías no financieras más grandes de Estados Unidos. Los accionistas actuales no necesitarán realizar ninguna gestión en relación con el traslado de la cotización de la empresa.

Desde el arranque del año, la cotización de General Motors ha caído un 6%, para situarse por debajo de los 80 dólares por acción (unos 71 euros), con arreglo a las distintas previsiones de mercado y sus resultados financieros.

General Motors registró un beneficio neto de 3.335 millones de dólares (2.968,15 millones de euros) en el tercer trimestre del año, lo que supone más que duplicar las ganancias del mismo periodo del año anterior.

Los ingresos se elevaron un 2,9% interanual, hasta superar los 50.000 millones de dólares (44.500 millones de euros). De su lado, el resultado operativo (Ebit) ajustado se ha situado en 4.106 millones de dólares (3.654,34 millones de euros), un 21,6% por encima del tercer trimestre de 2025, con un margen Ebit del 8,2% (1,3 puntos porcentuales más que un año atrás).