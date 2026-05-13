Gestamp apunta a reajustes de la producción ante retrasos en proyectos de coches eléctricos

El presidente de Gestamp, Francisco J. Riberas. - EUROPA PRESS

BILBAO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Gestamp apuesta por un "enfoque conservador" ante un "entorno complejo" centrado en la mejora de la eficiencia con un modelo "menos intensivo en inversiones", de manera que este año serán menores que en 2025 y también se pueden dar reajustes de la producción en la medida que no avanzan al ritmo previsto proyectos de vehículos eléctricos, de cara a dirigirlos a los de combustión.

El presidente de Gestamp, Francisco J.Riberas, ha realizado esta reflexión en el transcurso de la Junta de Accionistas de la compañía celebrada en Bilbao, donde se ha aprobado el reparto de un dividendo complementario de 0,0412 euros brutos por acción.

Riberas ha indicado que 2026 "pinta parecido" a 2025, que fue un año "difícil" en un "entorno macro y geopolítico complicado" y ha aludido a los conflictos existentes y a su impacto en el precio de la energía, el petróleo, en cadenas de suministro o guerras comerciales.

Tras señalar que todo ello no está teniendo un impacto "muy fuerte hasta ahora", ha dicho que "el riesgo es muy alto" en relación al crecimiento económico, la evolución de la inflación y una "potencial" subida de los tipos de interés.

En el mercado de fabricación de vehículos ligeros a nivel global, ha recordado que, a principios de año, se estimaba una producción en torno a 93 millones de unidades, pero los últimos datos de abril apuntan a una caída del entorno de 1,8 o 2%.

"Es difícil de saber a esta altura del partido el impacto que va a tener el conflicto en Irán. Hoy en día se estima que eso va a ser negativo y quizás la zona del mundo que está siendo posiblemente más afectada es China", ha apuntado.

En este contexto, ha manifestado que Gestamp está "en unas condiciones perfectamente listas para poder acometer lo que haga falta". "Estamos muy preparados, optimistas y orientados a un futuro que va a ser muy positivo", ha precisado.

Según ha señalado, se van a seguir esforzando como en 2025 en "la mejora de la eficiencia" de sus operaciones. "Estamos muy centrados en la ejecución de toda esa cartera de pedidos enorme, tratar de mejorar la rentabilidad y, por supuesto, ser muy duros en todo lo que tiene que ver con solidez del balance, y en el cumplimiento del guidance y del compromiso del Plan Phoenix", ha asegurado.

Tras recordar que tienen una cartera de pedidos de 47.500 millones, ha manifestado que están centrados en "un enfoque conservador" y apostar "únicamente por aquellos proyectos" que saben que "van a ir bien". También incidirán en ganar presencia con nuevos clientes, que están siendo "cada vez más importantes en el mercado" como los chinos, para los que pueden ser el "partner adecuado".

Todo ello, no lo van a hacer "con magia", sino con diferentes medidas de eficiencia y "muy centrados en mejorar gastos". "Estamos trabajando mucho en reducir todos los gastos fijos, mejorando mucho la flexibilidad, teniendo que redimensionar nuestras operaciones en diferentes sitios para ser capaces de reaccionar rápidamente a cambios de la demanda, por supuesto, con negociaciones con nuestros clientes que lo están pasando mal, pero evidentemente tenemos que entendernos a largo plazo", ha precisado.

Sobre esas negociaciones con los clientes, ha afirmado que se está produciendo una "cierta adaptación del ritmo de incorporación del vehículo eléctrico", lo que ha derivado en una reducción de los niveles de producción de algunos proyectos. "Por tanto, nos toca hablar con ellos para ver de qué manera tenemos que repartirnos este problema y seguir invirtiendo para los nuevos proyectos que ellos tienen, porque están haciendo más extensión de vida de vehículos de combustión", ha remarcado.

Preguntado por una reevaluación de la capacidad productiva, ha señalado que todos los fabricantes están "ajustando un poquito la capacidad de producción" básicamente en vehículos eléctricos. En este sentido, ha sostenido que Gestamp tiene una serie de inversiones específicas y, cuando se producen esas circunstancias, tienen que "desmantelarlas" y hablar con los clientes para ver "de qué manera se hace la compensación y cómo se sustituye esa carga que hay para vehículo eléctrico y pasarlo para vehículos de combustión".

Riberas ha anunciado que van a mejorar el margen de Ebitda respecto a 2025. "Este año vamos a estar por encima de ese margen, no solamente en el sector del automóvil, que ya generamos un 11,9% y este año pensamos estar por encima, sino también en nuestro negocio de Gescrap", ha precisado.

También ha destacado el compromiso para tratar de conseguir un perfil de negocio "mucho menos intensivo en capital". "Vamos a controlar claramente nuestro Capex ligado a nuestra generación de caja", ha añadido.

INVERSIONES

Riberas ha afirmado que están tratando de hacer un "modelo que sea menos intensivo en inversiones" para "conseguir los crecimientos de venta invirtiendo menos".

Según ha apuntado, apuestan por "utilizar todos los activos" que tienen en todos los sitios y les está llevando a un situación en la que están "generando mucho más flujo de caja", se reduce el endeudamiento y tienen "una opción para poder reaccionar ante problemas".

"Nuestro modelo de negocio antes estaba basado en un crecimiento fuerte. El mundo ahora no está creciendo y, por tanto, nosotros tenemos que crecer en algunos sitios, pero en otros sitios podemos reducir las inversiones, puesto que tenemos todavía capacidad sobrante. Ese mundo al final tiene un impacto neto y al final nuestro modelo tiene un porcentaje más bajo de Capex y por tanto generamos caja", ha precisado.

Según ha afirmado, las inversiones previstas para este año van a ser "menores" que las de 2025 y serán "allí donde tengan oportunidades por clientes". "Ahora vemos más proyectos, más crecimiento en entornos como, por ejemplo, la India, donde estamos activos. Hay otros entornos que no están creciendo y, por tanto siempre invertimos en muchos programas, pero no de una manera significativa", ha añadido.

2025

En su balance de 2025, Riberas ha indicado que, en líneas generales, ha sido un año "difícil", bastante "condicionado" por todo lo que fue la guerra de aranceles, con muchos cambios regulatorios y de "actitud" en el ámbito de la sostenibilidad y numerosos fabricantes automóviles han necesitado "reajustar" su estrategia de electrificación.

En este contexto, se ha dado un crecimiento limitado de la fabricación de vehículos y ese crecimiento se ha dado, sobre todo, en Asia. Riberas ha celebrado que en este entorno "bastante complicado de volúmenes", Gestamp obtuvo el pasado año unos "resultados muy sólidos".

Según ha manifestado, han tenido que adoptar "medidas extraordinarias" para tratar de "ajustar su estrategia de inversiones a este diferente ritmo en el ámbito de adopción del vehículo eléctrico" y se han enfocado mucho en tener un balance cada vez más fuerte y flexible".

En este punto, ha recordado que Gestamp logró en 2025 unas ventas de 11.349 millones de euros, una caída del 5,4% y, pese al estancamiento de las ventas, el grupo tuvo "un comportamiento excelente" desde el punto de vista de eficiencia.

Además, ha señalado que el beneficio neto cayó un 19% hasta 152 millones, sobre todo, por el "impacto de divisas" y por el "deterioro" de algunos de los activos ligados a la producción de vehículos eléctricos. Ha añadido que tienen un "perfil financiero extremadamente sólido" y con "flexibilidad para acometer lo que tenga que venir hacia adelante".

Por otra parte, ha apuntado que ha sido el segundo año de desarrollo del Plan Phoenix para mejorar la rentabilidad de la zona Nafta. "Estamos perfectamente alineados para ya este año conseguir que el Ebitda en Norteamérica supere el 10%", ha concluido.