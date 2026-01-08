Gestamp formaliza una operación de novación de su financiación sindicada por 1.700 millones de euros

Gestamp - GESTAMP

Gestamp ha formalizado este jueves la novación de su financiación sindicada por importe total de 1.700 millones de euros con el apoyo del pool de 18 bancos de relación compuesto tanto por entidades nacionales como internacionales.

La operación supone una mejora de las condiciones aplicables a esa deuda corporativa, dado que se ha acordado extender su vencimiento desde 2028 a 2031 y se ha ajustado su coste para alinearlo con el de operaciones cerradas recientemente. Al mismo tiempo, se ha reforzado su carácter de financiación vinculada a objetivos de sostenibilidad.

El acuerdo alcanzado con el conjunto de entidades refuerza "la solidez del balance de la compañía", en tanto que evidencia la confianza continuada que los mercados financieros tienen en ella, incluso en un entorno sectorial tan exigente como el actual, tal y como ha subrayado la empresa.

"El acuerdo está alineado con la estrategia de Gestamp encaminada a una mayor optimización del endeudamiento y de los gastos financieros mediante una gestión activa y eficiente. Esta operación contribuirá a seguir fortaleciendo la estructura financiera de Gestamp al ampliar el vencimiento medio de su pasivo a un coste competitivo", ha subrayado el director financiero de Gestamp, Ignacio Mosquera.

Gestamp colocó en el segundo semestre de 2025 un total de 500 millones de euros en bonos senior garantizados para, en su mayoría, refinanciar deuda financiera existente, con la consiguiente extensión de vencimientos.

Este conjunto de operaciones contribuye a seguir robusteciendo el perfil financiero de la compañía. Al mismo tiempo, la empresa continúa enfocada en el desarrollo de más iniciativas centradas en la mejora de eficiencia y optimización de costes para seguir elevando su rentabilidad y preservando su competitividad.