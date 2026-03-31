Gestamp e Iberdrola firman un acuerdo para el suministro de energía limpia en Europa durante 10 años - IBERDROLA

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Gestamp e Iberdrola han firmado un contrato de compraventa de energía renovable (Power Purchase Agreement o PPA, por sus siglas en inglés) por 10 años para el suministro de 660.000 MWh de electricidad a diversas plantas en Europa de la multinacional dedicada al desarrollo de componentes de alta ingeniería para la industria de la automoción.

El PPA cubre 34 MW de capacidad instalada y permitirá abastecer a plantas de Gestamp con energía 100% renovable (un 80% eólica y el 20% restante, solar) respaldada por certificados de garantía de origen.

Este acuerdo permite a Gestamp asegurarse el suministro de energía renovable a largo plazo a un precio fijo y competitivo, en línea con su estrategia destinada a impulsar la estabilidad y la visibilidad futura de sus costes energéticos. Asimismo, ayuda a la compañía a dar un paso más en su contribución a la descarbonización de la cadena de suministro de la industria de la automoción.

Por su parte, Iberdrola expande aún más su cartera de PPA y refuerza su papel como socio estratégico del sector industrial. En el caso del sector del automóvil en España, Iberdrola ha formalizado en 2026 acuerdos, con vigencias a 10 años, que abarcan 50 MW de potencia instalada y el suministro de un millón de MWh de energía 100% renovable.

"Este acuerdo simboliza un hito muy importante para la compañía porque supone un paso más en sus esfuerzos por implantar procesos productivos más sostenibles, que apuesten por la electrificación, la eficiencia energética y el uso de fuentes renovables. Todo ello, enmarcado en una ambiciosa estrategia de sostenibilidad de Gestamp que persigue, entre otros, seguir contribuyendo a la descarbonización de la cadena de suministro de la industria de la automoción", ha señalado el chief purchasing officer de Gestamp, Javier Imaz.

"Este acuerdo refuerza nuestro compromiso de acompañar a la industria en su transición hacia un modelo energético más seguro, competitivo y sostenible", ha contemplado el director de negocio de clientes de Iberdrola España, David Martínez.