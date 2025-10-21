Glass Lewis insta a votar en contra del paquete salarial de 1 billón de dólares de Tesla para Elon Musk

Tesla ha calificado la recomendación de Glass Lewis de "equivocada"

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 'proxy advisor' internacional Glass Lewis ha instado a los accionistas de Tesla a votar en contra del paquete de compensación de 1 billón de dólares (860.790 millones de euros) del consejero delegado Elon Musk, de cara a la reunión anual de accionistas de la firma automovilística del próximo 6 de noviembre.

En concreto, la firma ha explicado que la potencial dilución para los accionistas y otros términos del plan de pago propuesto "justifican una preocupación significativa". La empresa hizo la recomendación como parte de una orientación más amplia a los votantes emitida antes de la reunión anual de accionistas.

El informe se hacía eco de las recomendaciones de la firma de representación Insitutional Shareholder Services (ISS), que instaba a los accionistas a votar en contra del plan de retribución. Ambas firmas recomendaron a los votantes rechazar el acuerdo salarial de Musk para 2018, que cerca de tres cuartas partes de los inversores seguían apoyando.

Por su parte, Tesla ha calificado la recomendación de Glass Lewis de "equivocada", diciendo en una publicación en X que la firma está ignorando los votos anteriores de los accionistas a favor de la compensación de Musk.

"Las recomendaciones de Glass Lewis intentan anular el mandato que nuestros accionistas entregaron a Elon e ignoran los asombrosos resultados financieros entregados bajo el liderazgo de Elon, elevando sus rígidas políticas sobre el valor de los accionistas", ha argumentado Tesla.

En su informe, Glass Lewis también se opone a una votación consultiva prevista sobre Tesla tomando una participación en el negocio de inteligencia artificial xAI. La firma dijo que no está necesariamente en desacuerdo con la inversión, pero que tal decisión debe ser "plenamente considerada y decidida en última instancia por el consejo, no por los accionistas."