GMV y Scoobic lanzan Scoobic MED, un vehículo 100% eléctrico para la entrega de última milla

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -
La multinacional tecnológica GMV y Passion Motorbike Factory-Scoobic han desarrollado conjuntamente Scoobic MED, el primer vehículo 100% eléctrico, autónomo y conectado por 5G, diseñado para la entrega de última milla en entornos urbanos que permite detectar obstáculos, tomar decisiones en tiempo real y optimizar cada recorrido sin necesidad de intervención humana.
"Diseñado para operar sin conductor y sin emisiones, Scoobic MED representa un avance tecnológico y medioambiental de alto impacto. Su misión es ofrecer una alternativa sostenible, eficiente y automatizada frente a los retos crecientes del reparto de última milla en zonas urbanas", han destacado ambas compañías.
El proyecto introduce un innovador modelo de pago por uso, que facilita la adopción de esta tecnología sin necesidad de grandes inversiones iniciales. Gracias a este enfoque, organizaciones de todos los tamaños --desde pymes hasta grandes empresas-- pueden integrar soluciones de movilidad autónoma, eléctrica y conectada, escalando fácilmente su aplicación en entornos urbanos e industriales.
El vehículo, totalmente eléctrico, silencioso y con cero emisiones, responde a la creciente demanda de infraestructuras logísticas compatibles con el desarrollo de ciudades más habitables y sostenibles. "Frente a la congestión, el ruido y la contaminación del reparto convencional, Scoobic MED propone una alternativa adaptada al modelo de ciudad inteligente", explican los precursores de este proyecto.
TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA AL SERVICIO DE UNA LOGÍSTICA EFICIENTE
Scoobic MED está equipado con tecnología de última generación, conectividad 5G, sensores de percepción, inteligencia artificial, sistemas de navegación autónoma y la plataforma uPathWay de GMV.
"Estamos orgullosos de ver el vehículo circulando en condiciones reales, tomando decisiones por sí mismo y demostrando que esta tecnología ya no es futura, sino presente. Ha sido un trabajo conjunto excelente con Scoobic, y el éxito operativo es una muestra clara del potencial de la colaboración tecnológica aplicada a la movilidad urbana", ha destacado el director del Sector Industria de GMV, Miguel Hormigo.
Aunque el proyecto se ha centrado para la entrega de última milla, Scoobic MED es adaptable a una amplia gama de casos de uso, desde el transporte de suministros médicos hasta la distribución en entornos industriales.