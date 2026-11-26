Archivo - El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, en una imagen de archivo - Ramón Comet - Europa Press - Archivo

El secretario de Estado de Industria aboga por continuar también con los incentivos fiscales para la compra de vehículos electrificados MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, ha defendido la necesidad de continuar con las ayudas del Plan Auto+ en el año 2027 con "como mínimo" otros 400 millones de euros, el mismo presupuesto con el que ha contado este año.

"En el 2027 continúa la necesidad de seguir apoyando la demanda del coche eléctrico con, como mínimo, 400 millones más, con posibilidad de hacerlo de forma retroactiva, una vez que se comprometa el presupuesto del año 2026", ha apuntado el secretario durante su intervención en el II Foro de la Tribuna de la Automoción, que se ha celebrado este jueves en Madrid.

En concreto, Brustenga se ha referido al "éxito" que ha tenido el Plan Auto+ en 2026, con el 97% del presupuesto comprometido del total de 400 millones de euros con el que contaba, incluso antes de terminar el año. Ante esta situación, el secretario ha abierto la puerta a adelantar la dotación de 2027 al final de las ayudas de 2026.

"Se puede hacer retroactivo, con la posibilidad de adelantar. Seguro que es lo que haríamos si el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, continúa", ha señalado, para defender, seguidamente, la continuidad del Plan Auto+ hasta 2030, hasta confirmar que ha cambiado el paradigma y la demanda del vehículo electrificado.

En cifras, Brustenga ha resaltado el carácter europeo y sostenible del plan, ya que ha llegado en mayor medida a los modelos 100% eléctricos, que han acaparado hasta dos tercios de las ayudas, frente a los híbridos enchufables, que se han hecho con el tercio restante, al tiempo que las marcas europeas han recibido el 40% de las ayudas, correspondiente a un importe mayor a este porcentaje dentro de los 400 millones de euros.

Asimismo, el secretario ha defendido que el Plan Auto+ ha contado con el compromiso de pago de las ayudas "en unos pocos meses", lo que se ha logrado con un esquema de actuación menos diversificado y que ha ganado en agilidad.

Por otro lado, Brustenga también ha argumentado que "tiene sentido" continuar con los incentivos fiscales a la compra de vehículos electrificados en 2027, como una de las líneas maestras del Plan Auto 2030, presentado hace un año por parte del Ministerio de Industria y todo el sector de la automoción.

"Dejamos para la próxima legislatura un buen plan, que hemos hecho entre todos, con transversalidad, siendo lo más parecido a un Pacto de Estado y hasta 2030. Estamos de acuerdo del empuje y protagonismo del sector", ha afirmado.