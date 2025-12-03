El Gobierno destinará 1.280 millones de euros en 2026 para impulsar el vehículo eléctrico

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la clausura del acto de presentación del Plan España Auto 2030, en el Ministerio de Industria y Turismo, a 3 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que en 2026 el Gobierno impulsará un paquete de medidas valorado en 1.280 millones de euros para impulsar la demanda del vehículo eléctrico en España.

En primer lugar, se pondrá en marcha un programa de ayudas, denominado Plan Auto+, que estará dotado de 400 millones de euros para incentivar la compra del vehículo eléctrico.

Dicho plan contará con fondos que serán gestionados directamente por el Gobierno central, y no por las comunidades autónomas (como sucedía hasta ahora con el Plan Moves III), con el fin de garantizar una mayor velocidad y homogeneidad en la gestión de ayudas y que los pagos lleguen a los bolsillos de las familias "cuando realmente lo necesitan".

Sánchez ha expresado que para muchas familias en la actualidad "contar con un coche eléctrico supone hoy una inversión inicial muy importante".

"No hay que dar marcha atrás frente a la emergencia climática. La descarbonización del transporte sigue siendo una asignatura pendiente y España no se va a bajar del coche eléctrico", ha manifestado el presidente del Gobierno.

"En el año 2050, todos los vehículos serán eléctricos. Quienes hoy reniegan del Pacto Verde, se equivocan. Simplemente porque nos va la vida en ello, porque sin planeta, no hay empleo", ha insistido Sánchez.

Otra de las medidas comunicadas por el presidente del Gobierno ha sido una nueva dotación de 580 millones para el Plan del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC), con el fin de impulsar la industria desde su cadena productiva hasta el desarrollo de las fábricas y para mejorar la innovación y la competitividad del sector.

300 MILLONES PARA PUNTOS DE RECARGA EN 'ZONAS DE SOMBRA'

Por último, Sánchez ha anunciado que el próximo año desde el Gobierno impulsarán la puesta en marcha de un nuevo Plan Moves Corredores, con 300 millones de euros, que va a contribuir al despliegue de puntos de recarga en las denominadas 'zonas sombra', es decir aquellas carreteras donde todavía no se cuenta con una red de infraestructuras de carga.