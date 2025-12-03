Gobierno y sector del automóvil lanzan Plan Auto 2030,con medidas para el futuro de la industria

El Gobierno y el sector del automóvil presentan el Plan Auto 2030 - Eduardo Parra - Europa Press

Se estructura en cinco ejes, centrados en impulsar la venta de vehículos eléctricos y la competitividad e innovación en el sector

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a representantes del sector del automóvil, ha presentado este miércoles el Plan Auto 2030, un paquete de 25 medidas articuladas en torno a cinco ejes, para impulsar la industria automovilística de España, que incluye un programa de incentivos a la competitividad y la inversión del sector, ayudas para la compra de vehículos, y la puesta en marcha de un plan nacional de despliegue de infraestructuras de recarga.

"Estamos ante un reto mayúsculo. Tenemos el desafío de transformar la mayor industria de nuestro país, que aporta el 10% del PIB y genera más de 2 millones de empleos directos e indirectos, en territorios donde es esta industria la que da empleo, futuro y cohesión social y territorial", ha resaltado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Dicho plan, según ha destacado el presidente de Anfac, Josep María Recasens, representa un hito "histórico", ya que cuenta con la participación de todo el sector, desde las administraciones públicas hasta las privadas. "No se hace contra nadie, se hace con todos. El futuro no espera, se construye conjuntamente", ha afirmado.

"Es un plan horizontal, integral, y que se ha elaborado en estrecha colaboración y diálogo con el sector privado porque es un plan de país muy consistente", ha añadido Sánchez.

TRES OBJETIVOS: PRECIO, SOSTENIBILIDAD Y AUTONOMÍA ESTRATÉGICA

El plan tiene tres objetivos, de índole económica, de sostenibilidad y de autonomía estratégica, "para empezar a no depender todo de fuera" y para lograr las cero emisiones de CO2 de cara a 2035, tal y como estipula en la actualidad la Unión Europea.

"Está en juego el peso, la potencia y la posibilidad de tracción del sector del automóvil en España. Este sector representa el 10% del PIB en España, genera inversión y empleo de calidad y esto es lo que queremos proteger", ha subrayado Recasens.

"Estamos en plena transición y somos conscientes de que nos jugamos muchísimo en el presente y en el futuro de este sector", ha expresado, por su parte, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

El responsable de Industria ha recalcado el papel del tejido industrial de la automoción española y ha defendido que este nuevo Plan Auto 2030 es "una gran oportunidad" en la que se va a defender a la industria española para obtener "todos los rendimientos que ofrece este momento".

Asimismo, la vicepresidenta tercera, Sara Aegesen, ha puesto en valor los más de "2.400 millones de euros en ayudas, esto sin incluir el Perte VEC" impulsados en los últimos siete años desde el Gobierno entre los Planes Moves y Perte VEC mediante los cuales se han puesto en marcha "más de 340.000 acciones", según los datos del Gobierno.

Aegesen también ha puesto el valor el mapa REVE creado hace unos meses en el que se cuenta con "más de 40.000 puntos de recarga con información dinámica disponible a todos y cada uno de los usuarios", con disponibilidad de encontrar un punto de carga por cada 50 kilómetros.

"Es un plan muy completo, con un alcance, unos objetivos y unos indicadores muy ambiciosos. Empezamos este plan con urgencia porque el sector se encuentra en un proceso de transformación que es total, irreversible e irreparable, y que necesita ser acabado", ha afirmado el secretario de Industria, Jordi García Brustenga.

CINCO EJES ESTRELLA

El plan quinquenal se basa en cinco grandes medidas, entre las que figura un Programa de Crecimiento, Escalabilidad y Competitividad, destinado a toda la cadena de valor. Asimismo, se realiza una apuesta por la innovación y la inversión en I+D, con foco en los vehículos de nueva generación y nueva movilidad, con el objetivo de atraer talento "de dónde sea".

"Hay que ser ambiciosos, atraer todo lo que está por construir en Europa, y que España sea un candidato elegible para los fabricantes de vehículos", ha señalado el también presidente de Renault Iberia.

En esta línea, el plan aboga por inversiones "bien hechas" en España para la atracción de inversiones extranjeras, que lleguen de forma ordenada y que permitan transferir conocimiento y propiedad intelectual.

En la parte de oferta de baterías, componentes y fabricantes, por ejemplo, el Ministerio de Industria calcula que hay un umbral de oportunidad de 30.000 millones de euros para todo el período.

En el plano de la demanda, el plan incluye un programa de ayudas a la compra de vehículos electrificados y un plan nacional de despliegue de infraestructuras de recarga, con el fin de que España cuente con un mercado doméstico fuerte y completar la red de recarga en aquellas zonas a las que todavía no ha llegado, haciendo fácil la transición para los nuevos consumidores.

El presidente del Gobierno ha afirmado que el vehículo eléctrico "ha llegado para quedarse", motivo por el cual ha instado a "pisar el acelerador", no solo en la carrera frente a los competidores nacionales, sino en la extensión de los puntos de recarga y en el abaratamiento de los precios para incentivar la demanda.

"Esto no va de vender coches, se venderán coches siempre. La pregunta es si queremos ser un mercado, o un referente industrial donde se produzcan y vendan vehículos. Lo que está en peligro es todo el ecosistema", ha apuntado Recasens, quien ha valorado positivamente el plan por tener un enfoque transversal para toda la industria.

