Goodyear dispara su beneficio semestral hasta 316 millones de euros

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El fabricante de neumáticos Goodyear logró un beneficio neto de 369 millones de dólares (316 millones de euros) en el primer semestre del año, casi 37 veces superior a las ganancias de 10 millones de dólares (8,59 millones de euros) del mismo período del año anterior, según ha informado este viernes.

Las ventas netas de Goodyear en los primeros seis meses de 2025 fueron de 8.718 millones de dólares (7.486 millones de euros), frente a los 9.107 millones de dólares (7.820 euros) de los seis primeros meses del ejercicio anterior, un 4,27% menos.

Por mercados, la facturación cayó un ligero 2,8% en los seis primeros meses del año en las Américas, y un 2% en la región EMEA (Asia, Europa y Oriente Medio). Mientras, en Asia-Pacífico, las ventas cayeron un 14%.

Por su parte, el resultado operativo ha caído un 38% en términos interanuales, hasta 354 millones de dólares (304 millones de euros).

"Prevemos que las condiciones se estabilicen en los próximos trimestres y vemos una clara oportunidad de futuro al capitalizar nuestra sólida presencia manufacturera en Estados Unidos. Seguimos esperando superar los objetivos originales de Goodyear, tanto en términos de ahorro de costos como de ingresos por la venta de activos", ha manifestado el director ejecutivo de Goodyear, Mark Stewart.