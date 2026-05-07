Goodyear pierde 211 millones de euros en el primer trimestre, frente a ganancias de un año antes

Goodyear - GOODYEAR

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La compañía estadounidense de neumáticos Goodyear ha registrado pérdidas por importe de 249 millones de dólares (211 millones de euros) en el primer trimestre del año, en comparación con el beneficio neto de 115 millones de dólares (97,73 millones de euros) alcanzado en el mismo periodo del año anterior.

Las ventas netas de Goodyear en el primer trimestre de 2026 ascendieron a 3.900 millones de dólares (3.314 millones de euros), un 8,7% menos de facturación en términos interanuales, con un volumen total de 34 millones de neumáticos vendidos.

Por mercados, los ingresos en la región de América en el primer trimestre de 2026 alcanzaron los 2.100 millones de dólares (1.784 millones de euros), un 17,5% inferiores a los del año anterior, debido a la disminución del volumen de unidades de neumáticos del 17%.

Las ventas netas en la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África) en el primer trimestre de 2026, que ascendieron a 1.400 millones de dólares (1.189 millones de euros), aumentaron un 6,7% con respecto al primer trimestre de 2025, impulsadas por los beneficios derivados del tipo de cambio y la combinación de precios, compensados parcialmente por un menor volumen de neumáticos.

De su lado, la facturación de la región Asia-Pacífico en el primer trimestre se situó en 455 millones de dólares (386 millones de euros), fueron un 4% inferiores a las del año anterior, debido a la disminución del volumen de ventas, que se redujo un 3,8%.

En tanto, los costes han caído un 9,15% respecto al primer trimeste del año, hasta situarse en 3.188 millones de dólares (2.709 millones de euros) en el primer trimestre de 2026.

"El primer trimestre reflejó un entorno desafiante, marcado por una débil demanda de la industria de consumo, tanto en equipos originales como en repuestos, en la mayoría de nuestras principales regiones geográficas", ha afirmado el consejero delegado de Goodyear, Mark Stewart.

De cara al futuro, la compañía ha señalado que la creciente presión sobre la demanda del sector y el aumento de los costes de las materias primas derivados del conflicto en Oriente Medio le obligan a seguir adoptando "medidas significativas" para fortalecer su estructura de coste.