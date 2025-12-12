Archivo - Greenpeace pide a la Comisión Europea mantener la prohibición de vender coches de combustión para 2035 - PEDRO ARMESTRE - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La organización ecologista Greenpeace reclama a la Comisión Europea que se mantenga la prohibición de vender vehículos nuevos de combustión para 2035, tal y como estaba fijado en los planes de emisiones de CO2 de la Unión Europea.

Greenpeace critica que la restricción de vender automóviles nuevos con motores de combustión, que se había decidido para 2035, se "va a eliminar bajo la presión de Alemania, junto con otros países".

Además, cuestiona a la Comisión Europea que vaya a reducir las emisiones de CO2 de vehículos de combustión en un 90% en lugar del 100% acordado inicialmente y que los nuevos motores de combustión seguirían estando permitidos en 2040.

Así, demanda que la supresión de la fecha de caducidad de los vehículos de combustión sólo atiende "a los intereses económicos a corto plazo de los fabricantes europeos de coches y perjudica al clima y a toda la sociedad".

Greenpeace ha mostrado su apoyo al Gobierno de España tras la carta enviada por el presidente Pedro Sánchez a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para que se preserve "el actual nivel de ambición" de los objetivos de emisiones de CO2 para la industria automovilística, pendientes de revisión la próxima semana, cuando Bruselas presentará las conclusiones del Diálogo Estratégico con la industria automovilística europea.

La organización ecologista pide al Ejecutivo que se mantenga "firme" a cualquier intento de suavizar los objetivos en el próximo Consejo Europeo, ya que considera que "cualquier retroceso es inaceptable y una traición para las generaciones futuras".

"Desde Greenpeace reclamamos al Ejecutivo que rechace cualquier retraso en la fecha y lidere la defensa del 2035 sin excepciones para garantizar una transición rápida hacia la movilidad de cero emisiones. No sólo para proteger la salud ciudadana y ser coherente con la lucha contra la emergencia climática, sino también para evitar el colapso de la propia industria automovilística europea, que por ganar unos años de beneficios se quedará sin la posibilidad de competir con los fabricantes asiáticos, como ya ha sucedido en otros sectores industriales", ha declarado la responsable de la campaña de movilidad de Greenpeace España, Cristina Arjona.

"El Gobierno federal alemán, bajo el liderazgo de Friedrich Merz y Lars Klingbeil, ha elegido el lado equivocado de la historia industrial. Ahora depende de los Estados miembros razonables detener esta postura populista y contraria al futuro en el Consejo", ha manifestado el director ejecutivo de Greenpeace Alemania, Martin Kaiser.