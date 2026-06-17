Grupo BMW cae más de un 6% en Bolsa tras recortar previsiones para 2026 por menor rentabilidad en China

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MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración del Grupo BMW ha ajustado este miércoles sus previsiones para el ejercicio 2026 y espera ahora un ligero descenso de las entregas respecto al año anterior y un margen operativo (Ebit) de entre el 1% y el 3% (frente al rango de entre el 4% y el 6% que calculaba con anterioridad).

A su vez, el grupo alemán prevé que el flujo de caja libre del sector automotriz supere los 2.500 millones de euros. El ratio de reparto de dividendos, que se sitúa entre el 30% y el 40% del beneficio neto atribuible a los accionistas de BMW, y el programa de recompra de acciones en curso se mantienen sin cambios.

Los principales motivos de este ajuste son la evolución del entorno, que repercute en los resultados operativos, y un efecto puntual derivado de la intensificación y aceleración de las medidas estructurales y de eficiencia.

En este contexto, las acciones del Grupo BMW en la Bolsa de Frankfurt han retrocedido hasta un 6,45% en los primeros compases de la sesión de este miércoles, con un precio individual de 63,60 euros.

La evolución negativa del mercado automovilístico chino se acentuó aún más en el segundo trimestre, especialmente en el segmento de vehículos no eléctricos. Ante esta situación, la Asociación China de Automóviles de Pasajeros ha revisado a la baja su previsión de mercado para todo el año en repetidas ocasiones, la última vez el lunes de esta semana.

Esta situación ha intensificado la competencia en China y en toda la región de Asia-Pacífico. El Grupo BMW no puede operar al margen de esta evolución del mercado. El crecimiento positivo del volumen de ventas en Europa y Estados Unidos no compensa el descenso de las ventas en China y la región de Asia-Pacífico.

Además, el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre nuestro negocio global va más allá de las previsiones iniciales del grupo. Por un lado, los precios de la energía se mantienen elevados y afectan negativamente a la estructura de costes de la empresa. Por otro lado, la inestabilidad derivada del conflicto repercute negativamente en la confianza del consumidor en los mercados de todo el mundo.

"Los efectos descritos anteriormente contribuirán a una disminución significativa de las ganancias y del flujo de caja libre en el segundo trimestre en comparación con el año anterior", ha apuntado el Grupo BMW. Además de las presiones sobre su actividad operativa, el Grupo BMW intensificará y acelerará sus iniciativas de reducción de costes mediante nuevas medidas estructurales y de eficiencia, cuyos efectos se harán visibles en los próximos años. Estas medidas tendrán un impacto negativo puntual en los beneficios durante el segundo semestre de 2026.