El Grupo BMW prevé ahorrar 60 millones de toneladas de CO2e para 2035 en su camino hacia emisiones netas

El Grupo BMW prevé ahorar 60 millones de toneladas de C02E para 2035 en su camino hacia emisiones netas - BMW

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo BMW ha fijado el objetivo de reducir sus emisiones de CO2e en al menos 60 millones de toneladas métricas en comparación con los niveles de 2019, lo que supone una reducción adicional de aproximadamente 20 millones de toneladas de CO2e más allá de su objetivo existente para 2030.

De este modo, el Grupo BMW persigue una estrategia integral de descarbonización a lo largo de todo el ciclo de vida, con el objetivo de alcanzar el cero neto a más tardar en 2050. Hasta la fecha, el objetivo había sido reducir al menos 40 millones de toneladas de CO2e en todo el ciclo de vida para 2030 en comparación con los niveles de 2019.

Las medidas clave para lograr estos resultados incluyen el aumento del uso de energías renovables en la producción y la cadena de suministro, el aumento de la utilización de materias primas secundarias, la mejora de la eficiencia en la fase de uso, así como las innovaciones en productos y procesos.

Desde 2020, toda la electricidad procedente de proveedores externos para todas las plantas de BMW proviene exclusivamente de fuentes renovables. El grupo también trabaja continuamente en la sustitución de los combustibles fósiles. La nueva planta iX3 en Debrecen, Hungría, es la primera fábrica de automóviles del Grupo BMW que produce vehículos sin combustibles fósiles como el petróleo y el gas en su funcionamiento estándar.

Para reducir las emisiones de CO2e durante la fase de uso, el grupo BMW está implementando medidas de eficiencia adicionales, como 'BMW EfficientDynamics', además de electrificar su flota de vehículos.

Como resultado, han implementado de forma sistemática el potencial de eficiencia en todos los subsistemas de los vehículos, como el sistema de propulsión, los neumáticos y la aerodinámica, independientemente de la tecnología de propulsión. El nuevo BMW iX3, por ejemplo, consume hasta un 20% menos de energía (WLTP combinado) que su predecesor.