El grupo BMW superó las 68.800 ventas en España (+4,2%) y espera crecer en 2026 por la electrificación

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo BMW (que engloba las marcas BMW, Mini y la división de motocicletas) comercializó en España el pasado año un total de 68.889 vehículos, con un progreso en sus ventas del +4,2% sobre 2024, según los datos oficiales publicados por el conglomerado alemán este miércoles.

En 2025, BMW Group España vendió 14.384 vehículos electrificados (eléctricos + híbridos enchufables), lo que representa un incremento del 38,6% en términos interanuales. De ellos, 8.360 unidades corresponden a vehículos 100% eléctricos, con un crecimiento del 35,1%.

En la sección de vehículos, es decir, entre las marcas BMW y Mini, el grupo alcanzó una cuota del 15,1% en ventas de vehículos eléctricos.

"Los resultados de 2025 reflejan la solidez de nuestra estrategia y la capacidad de BMW Group España para crecer de forma sostenible en un entorno de mercado exigente", ha señalado el presidente ejecutivo de BMW Group España y Portugal, Manuel Terroba.

BMW LOGRA SU MEJOR RESULTADO EN VENTA DE ELECTRIFICADOS

Por marcas, BMW vendió en España un total 45.867 vehículos --su mejor registro de la marca en su presencia en el mercado nacional-- y siendo la décima marca más buscada por los conductores españoles, tras lograr un auge de sus ventas del 1,4% en el pasado 2025.

BMW se anotó los mejores resultados de su historia en el segmento de vehículos eléctricos, convirtiéndose en la marca líder en ventas entre los 100% eléctricos premium con 4.675 unidades vendidas.

De igual forma, BMW consiguió su mejor registro en España en venta de híbridos enchufables con 6.024 matriculaciones. La compañía ha confirmado que el 83% de sus ventas de 2025 correspondieron a vehículos con etiqueta '0' (eléctricos e híbridos enchufables) y etiquete 'ECO' (híbridos).

Dentro de estas cifras, BMW M, la división de alta gama de la compañía, ha registrado 2.384 unidades, con un incremento del +3,4%, confirmando el buen momento de las versiones de altas prestaciones dentro de las variantes de la marca.

De igual forma, en 2025, el modelo más vendido de la marca BMW fue el X1 que logró un sumatorio de 14.219 entregas entre enero y diciembre de 2025 (2.609 y 2.071 correspondieron a unidades PHEV y BEV, respectivamente). Así, su gama de modelos 'X' configuró el 71% de las ventas totales de la firma.

"Esperamos un crecimiento moderado de las ventas. Sí esperamos un crecimiento de las ventas de eléctricos e híbridos enchufables", ha contemplado el director de BMW España, Eduardo Cortezón, sobre las perspectivas de BMW de cara a 2026.

MINI DUPLICA SUS VENTAS ELÉCTRICAS

Por su parte, Mini concluyó 2025 con un buen desempeño en el mercado español, alcanzando las 9.340 unidades comercializadas, lo que supone un crecimiento del 19,6% en valores interanuales. Hay que recordar que la firma del grupo alemán introdujo un cambio en su modelo de ventas orientado hacia un modelo de agencia, ajustando los mismos precios, independientemente del concesionario elegido por el cliente.

De igual forma que BMW, el impulso de las versiones eléctricas hizo incrementar duplicar las ventas de la firma (+99%). Estos resultados permitieron, según ha confirmado el director general de Mini Iberia, Carlos Martínez, que "el 37% de nuestros coches vendidos en 2025 fueron eléctricos", 15 puntos porcentuales más que hace un año.

En el último año, el modelo más vendido de Mini volvió a ser el Countryman, con el 26% de las ventas totales de la marca el pasado año, seguido del Mini Cooper (25%) y el Mini Aceman (17%).

BMW MOTORRAD CONSIGUE UN NUEVO REGISTRO HISTÓRICO EN ESPAÑA

En España, BMW Motorrad, la sección para los amantes de las dos ruedas de la marca, comercializó 13.746 unidades, obteniendo un progreso del +4,6% en sus ventas sobre el curso anterior, manteniéndose así como referencia en el mercado español de motocicletas de más de 500 c.c.

Modelos clave como la BMW R1300RT, BMW R1300R, BMW R1300RS o la nueva BMW R12 GS, según especifica la directora de BMW Motorrad España, Pilar Gálvez, han permitido "un nuevo récord histórico de la marca en España".