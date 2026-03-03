El grupo BMW utilizará robots humanoides en la producción de sus vehículos en Europa - BMW

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo BMW utilizará por primera vez 'Physical AI', un proyecto piloto de máquinas y robots humanoides que combinan la inteligencia artificial con sistemas inteligentes de producción en los procesos de fabricación de vehículos.

Los primeros ejemplares de estos robots se implantarán en la sede del grupo en Leipzig. El objetivo de la compañía es integrar la robótica humanoide en la producción en serie existente y explorar su aplicación en la fabricación de baterías y componentes.

"La digitalización aumenta la competitividad de nuestra producción, aquí en Europa y en todo el mundo. La simbiosis entre nuestra experiencia de ingeniería y la inteligencia artificial abre posibilidades completamente nuevas", ha afirmado el miembro del Consejo de Administración de BMW AG, Producción, Milan Nedeljkovic.

PRIMER PROYECTO PILOTO CON ROBOTS HUMANOIDES EN EUROPA

En colaboración con Hexagon, el conglomerado alemán tiene en marcha el primer proyecto piloto con robots humanoides en Europa. Su unidad en Zúrich, Hexagon Robotics, especializada en Physical AI, presentó su primer robot humanoide, AEON, en junio de 2025. Tras una fase inicial de evaluación teórica y pruebas de laboratorio satisfactorias, en diciembre de 2025 se realizó un primer despliegue de prueba en la planta de Leipzig. Se prevé una nueva prueba a partir de abril de 2026 para asegurar la plena integración de la fase piloto, que comenzará en verano de ese mismo año.

El proyecto se centra en una aplicación multifuncional del robot. El diseño de AEON, con un cuerpo de proporciones humanoides, permite acoplar una amplia variedad de herramientas manuales, pinzas o sistemas de escaneo, y posibilita un uso dinámico mediante desplazamiento sobre ruedas. Durante las pruebas y posteriormente en la fase piloto el robot se utilizará en el montaje de baterías de alto voltaje y en la fabricación de componentes.

El año pasado, el Grupo BMW llevó a cabo con éxito un proyecto piloto con robots humanoides en su planta de Spartanburg, en EE.UU. Los conocimientos obtenidos se están utilizando ahora para seguir desarrollando y ampliando las aplicaciones de la Physical AI.

Durante diez meses, el robot Figure 02 apoyó la producción de más de 30.000 unidades del BMW X3, trabajando turnos de diez horas de lunes a viernes. Se encargó de la retirada y el posicionamiento de piezas de chapa para el proceso de soldadura, una tarea físicamente exigente y con altos requisitos de precisión y velocidad. En total, movió más de 90.000 componentes y recorrió alrededor de 1,2 millones de pasos en unas 1.250 horas de funcionamiento.