El grupo 'core' de marcas de Volkswagen factura 106.950 millones de euros hasta septiembre, un 5,3% más

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo 'core' de marcas del Grupo Volkswagen (que incluye Volkswagen, Seat/Cupra, Skoda y Vehículos Comerciales) ha logrado unos ingresos por ventas de 106.950 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un incremento del 5,3% interanual.

El grupo ha destacado que este impulso es fruto de unas mayores ventas de vehículos, a pesar de darse "un entorno altamente competitivo".

"Incluso en el tercer trimestre, tradicionalmente difícil, la fortaleza de nuestras marcas ha sido evidente. En los primeros nueve meses del año mejoramos significativamente las ventas de vehículos, los ingresos por ventas y el resultado operativo", ha resaltado el responsable de Finanzas de las marcas del Grupo Volkswagen, David Powels.

Los principales impulsores de esta evolución positiva fueron las reducciones de costes derivadas de los programas de mejora del rendimiento de las marcas, gracias a las cuales el resultado operativo del grupo creció un 6,8%, hasta alcanzar los 4.700 millones de euros.

Sin embargo, el aumento de la producción de los vehículos eléctricos, de menor margen, así como los gastos por aranceles de importación en EE.UU. tuvieron una influencia negativa significativa en el resultado acumulado.

En comparación con el año anterior, el flujo de caja neto mejoró en 1.450 millones de euros, hasta alcanzar los 4.340 millones de euros, como resultado de la reducción de inventarios, las políticas de inversión disciplinadas y la disminución de los gastos de desarrollo.

De su lado, a pesar de los impactos adversos adicionales, el margen operativo se mantuvo estable en el nivel del año anterior, situándose en el 4,41% (frente al 4,35%).

INGRESOS POR FIRMAS

La facturación de Volkswagen creció un 0,6% entre enero y septiembre, hasta los 238.669 millones de euros, en tanto que su beneficio operativo se situó en 5.408 millones de euros, un 57,8% menos.

Skoda facturó 22.344 millones de euros en los primeros nueve meses del año, lo que supone un incremento del 9,5% respecto al mismo período del año anterior, impulsado por el incremento de las ventas del 14,1% interanual.

En el caso de Seat, la firma catalana generó ingresos por ventas de 11.241 millones de euros en los primeros nueve meses de 2025, lo que corresponde a un aumento del 6,9% en comparación con el mismo período del año anterior.

Finalmente, Volkswagen Vehículos Comerciales logró un incremento de los ingresos por ventas del 13%, hasta los 12.500 millones de euros. El efecto 'mix', como resultado del cambio de vehículos de combustión interna a modelos eléctricos de mayor precio, es la principal razón de este aumento.