Grupo Geely gana 1.162 millones de euros en el primer semestre del año, un 2% menos

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MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Geely Automobile Holdings ha logrado un beneficio neto atribuido de 9.091 millones de yuanes (1.162,3 millones de euros) en el primer semestre de 2026, lo que supone una caída de sus ganancias del 2% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado este lunes.

No obstante, los ingresos de la compañía automovilística han ascendido un 15% en términos interanuales, hasta superar los 173.600 millones de yuanes (22.200,9 millones de euros). El grupo registró un crecimiento en el volumen total de ventas del 1%, hasta superar 1,42 millones de unidades comercializadas, frente a la tendencia del mercado, alcanzando un nuevo récord histórico.

Asimismo, el volumen de ventas de exportación del Grupo alcanzó las 474.228 unidades, lo que supone un incremento interanual sustancial del 158%, representando el 33% de ventas de Geely.

La marca Geely aceleró su expansión en el mercado mundial. A fecha de 30 de junio de 2026, la marca exportaba productos a 99 países extranjeros a través de 90 agentes comerciales y 1.712 puntos de venta y servicio. Durante dicho periodo, la marca estableció su presencia en Alemania, España, los Países Bajos, Francia, Hungría, Bélgica y Luxemburgo en un plazo de tan solo 45 días, coincidiendo con el lanzamiento del Geely E5 y del Geely Starray EM-i.

Por otro lado, en el primer semestre de 2026, Geely registró gastos totales de 9.200 millones de yuanes (1.176,2 millones de euros) en relación con sus actividades de investigación y desarrollo.

En este contexto, Geely ha adelantado que, para el segundo semestre del año, promoverá acuerdos de producción local mediante la cooperación con Renault Brasil y acelerará la implementación del proyecto de colaboración con Ford España para establecer capacidad de producción local en Europa.

"De cara al futuro, el Grupo seguirá profundizando en los beneficios de integración de la estrategia 'One Geely', aprovechando sus ventajas tecnológicas en nuevas energías e inteligencia, así como las sinergias de su despliegue global, para esforzarse por alcanzar el objetivo de ventas anuales de 3,45 millones de unidades", ha explicado.