Grupo Renault aumenta su facturación un 7,3% en el primer trimestre, hasta los 12.530 millones

Archivo - Grupo Renault aumenta su facturación un 7,3% en el primer trimestre superando los 12.500 millones - RENAULT - Archivo

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo automovilístico francés Renault Group ha registrado una cifra de negocios de 12.530 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 7,3% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado por la electrificación de su gama y el buen comportamiento de sus nuevos modelos.

La compañía ha explicado que este crecimiento se ha sustentado principalmente en la evolución positiva de su negocio automovilístico, cuyos ingresos aumentaron un 6,5%, hasta los 10.807 millones de euros, así como en el desempeño de su división de servicios financieros, que registró un incremento del 13%, con una cifra de negocio valorada en 1.723 millones de euros.

"En el primer trimestre de 2026, a pesar de un comienzo de año complicado en cuanto a matriculaciones debido a factores puntuales en Dacia, nos estamos beneficiando de un sólido impulso de los productos en todas nuestras marcas, tanto en turismos como en vehículos comerciales. Estamos aprovechando al máximo nuestra oferta de doble motorización, con vehículos eléctricos por un lado e híbridos, por otro, ambos con un sólido rendimiento", ha reportado el director financiero de Renault Group, Duncan Minto.

LAS VENTAS DEL GRUPO SE REDUCEN UN 3,3% DEBIDO A DACIA

No obstante, el grupo ha señalado que el volumen global de ventas descendió un 3,3%, hasta 546.183 unidades, debido a perturbaciones logísticas excepcionales que afectaron especialmente a la marca Dacia, que se vio afectada por "condiciones meteorológicas en el Estrecho de Gibraltar que provocaron interrupciones en la logística de envíos y la producción, lo que supuso la pérdida de varios miles de unidades".

Entre sus principales mercados, España se encuentra en el tercer lugar, con 39.143 matriculaciones bajo la marca del rombo y una cuota de mercado del 11,2% en el mercado nacional (tercera marca por detrás de VW y Toyota). Por su parte, la firma ha logrado en Francia 133.077 comercializaciones (27,1% de cuota), seguida de Italia, con 49.725 entregas hasta el mes de marzo (+9,3% de participación en el mercado).

Las ventas de Renault crecen un 2,2% respecto al primer trimestre de 2025, hasta las 397.602 unidades, gracias al crecimiento de su gama electrificada y a la renovación total de sus vehículos comerciales.

Las ventas de vehículos electrificados de Renault alcanzaron más del 65% de sus ventas de turismos en Europa. En cuanto a los vehículos eléctricos, la marca aumentó sus ventas en más de un 40% en el primer trimestre de 2026, impulsadas por el éxito sostenido de Renault 5 E-Tech eléctrico, de Renault 4 E-Tech eléctrico y de Scenic E-Tech eléctrico. Las motorizaciones Full hybrid E-Tech también siguieron registrando un sólido rendimiento en los modelos principales de Renault, representando más del 40% de las ventas de turismos,

En el caso de Dacia, sus operaciones disminuyeron un 16,3% respecto al primer trimestre de 2025, situándose en 145.335 unidades. La marca ha empezado a recuperarse con un aumento del 1,9% de sus ventas en Europa y espera mejorar sus números en los próximos meses apoyándose en el crecimiento de "dos dígitos de los pedidos durante el primer trimestre de 2026".

Mientras, Alpine ha progresado un 54,7% en los primeros tres meses con 3.246 entregas, de las cuales 2.452 matriculaciones en todo el mundo (+63,9%) pertenecieron a su modelo A290.

LA MITAD DE LAS VENTAS DEL GRUPO SON MODELOS ELÉCTRICOS O HÍBRIDOS

Durante el primer cuarto del año, la electrificación continuó siendo uno de los principales motores de crecimiento para el fabricante. Según manifiesta el conglomerado galo, los vehículos electrificados (eléctricos e híbridos) representaron el 52,3% de las ventas (207.946 unidades), tras aumentar un 12% interanual.

En concreto, los vehículos 100% eléctricos aumentaron un 20,9% y alcanzaron el 17% del total de ventas del grupo en el primer trimestre (67.592 unidades), cuatro puntos porcentuales más que un año antes, consolidando la estrategia del grupo orientada a la transición energética y a la mejora del valor de su oferta.

INICIO DE AÑO SÓLIDO PESE A UN ENTORNO INCIERTO

El grupo ha subrayado que el inicio de 2026 confirma la solidez de su estrategia industrial y comercial, pese a un contexto marcado por la volatilidad económica, tensiones geopolíticas y una creciente competencia en el sector automovilístico.

En este sentido, la compañía ha reiterado sus objetivos financieros para el conjunto del ejercicio con un margen operativo en torno al 5,5% y con un margen operacional en el segundo semestre superior respecto al primero, siguiendo los patrones estacionales habituales.

Igualmente, esperan consolidar un flujo de caja libre del negocio automovilístico cercano a los 1.000 millones de euros.

Por último, la compañía ha expresado que la política de reducción de costes sigue siendo "una prioridad clave para 2026" y por ello durante este año adoptará medidas adicionales para mitigar el impacto de la crisis de Oriente Medio en "los costes de las materias primas, la energía y la logística", que podrían hacer variar su balance a final de año.