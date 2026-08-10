Grupo Renault gana 88 millones de euros en España en 2025, tras facturar un 8,9% más

Archivo - Proceso de producción del Renault Asutral en la factoria de Villamuriel (Palencia). - RENAULT ESPAÑA - Archivo

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Grupo Renault ha ganado 88,7 millones de euros en 2025, lo que supone una caída del 23% de su beneficio neto respecto a 2024, cuando superó los 115 millones de euros, según los datos del Registro Mercantil a los que ha podido acceder Europa Press a través de Informa.

No obstante, la compañía, con centros de producción en Valladolid y Palencia, ha logrado incrementar su facturación en un 9,8% interanaul, por encima de los 7.690 millones de euros. Esta cifra es consecuencia del aumento de la actividad industrial.

Las factorías de Renault en España han alcanzado en 2025 "unos satisfactorios niveles de producción" a pesar de las tensiones internacionales, de la incertidumbre económica de los precios de la energía, de las fluctuaciones en los suministros de los componentes electrónicos y materias primas y de la competencia de las marcas chinas que afecta a toda la industria del automóvil a nivel mundial, gracias a la aplicación de medidas de flexibilidad laboral y a los planes de competitividad que han cargado de trabajo a nuestras factorías.

En total, ambos centros de producción han fabricado un total de 344.284 vehículos lo que supone el 10% de la producción mundial de nuestra marca, de los cuales el 83% se han destinado a la exportación.

Las inversiones realizadas en las fábricas de Renault España en el ejercicio 2025 han alcanzado la cifra de 79 millones de euros. El mayor esfuerzo inversor se produce como resultadode los planes industriales, dela asignaciónde nuevos productosy del aumento de las capacidades de producción.