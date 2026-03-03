Grupo Renault presentará el 10 de marzo su plan estratégico para reforzar su ofensiva global - GRUPO RENAULT

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Grupo Renault presentará el próximo 10 de marzo su plan estratégico, bautizado como 'FutuREady', con el fin de "responder a las profundas transformaciones que atraviesa la industria automovilística" y prepararse para "un contexto más incierto que nunca".

Apoyándose en su desempeño reciente, la compañía mantendrá la ofensiva con productos "ganadores" para cada una de sus tres marcas, impulsando así una nueva dinámica en Europa y una ofensiva dirigida a los mercados de alto crecimiento fuera del continente.

El plan tiene como objetivo acelerar esta dinámica centrándose en productos más competitivos y en una experiencia de cliente reforzada, con la ambición de estimular la demanda, reforzar la deseabilidad de las marcas y generar más valor.

En este contexto, antes de la presentación del plan, la marca Renault continuará su ofensiva internacional y desvelará el nombre de un nuevo show car este próximo 4 de marzo. A continuación, el jueves 5 de marzo, la marca Dacia reforzará su plan de producto y dará a conocer el nombre de su nuevo crossover.

"'FutuREady' se basa en acelerar la innovación en toda la empresa para anticipar las expectativas del mercado. Ser 'FutuREady' también significa alcanzar el máximo nivel en todo lo que se pueda controlar, fortaleciendo la excelencia operativa: optimizar, acelerar y ejecutar eficientemente para construir un modelo resiliente", ha explicado el grupo.

MOVILIDAD ELÉCTRICA Y OTROS GRANDES EJES

Uno de los grandes ejes sobre los que previsiblemente se articulará el plan será la movilidad eléctrica. Este es uno de los pilares de la estrategia de acción del Grupo Renault para los próximos años.

Para potenciar esta producción de modelos eléctricos, el consejero delegado de Grupo Renault, François Provost, afirmó recientemente que su línea de acción pasa por seguir invirtiendo en el área de baterías para vehículos eléctricos, al tiempo que ampliar su gama eléctrica con nuevos modelos que llegan este año a Europa, como el Renault Twingo, que espera que sea un "rebote" de las ventas de la firma en Europa.

"Continuaremos invirtiendo en baterías. No solo para adaptarnos en términos de regulación, sino también porque es bueno para los clientes. El problema en la actualidad es disminuir el precio de estos modelos para los clientes, este es nuestro objetivo a medio plazo", ha apuntado.

Con este plan de acción, Provost se ha mostrado confiado de que mejorarán las prestaciones, pero también se reducirá "fuertemente" el coste de los productos y se elevará el valor de sus vehículos para sus clientes.

En la estrategia también jugarán un rol importante las fábricas del grupo en España, con especial relevancia de la sede de Palencia, donde se espera que se apruebe la producción de un nuevo modelo 100% eléctrico a partir de 2028.

"Europa se está moviendo hacia la movilidad eléctrica. Y estos coches, como referencia, se construirán en España, concretamente en Palencia", ha explicado Provost, que aseguró también que desde el grupo se trabajará para mantener la competitividad de la plantas de la compañía en España, especialmente "en términos de costes laborales.