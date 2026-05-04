Grupo Renault renueva su plan de accionariado para empleados por quinto año consecutivo

Archivo - Logo Renault - Bastien Roux / Dppi / Afp7 / Europa Press

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Grupo Renault ha decidido renovar su plan de accionariado para empleados, que permite a los trabajadores elegibles de 14 países adquirir acciones de la compañía en condiciones ventajosas, con un precio de referencia por título de 30,78 euros al que se le aplica un descuento del 30%.

Esta nueva edición se enmarca en la voluntad del Grupo de reforzar el reparto del valor y de asociar de manera sostenible a todos sus colaboradores a su desempeño, así como el despliegue de su estrategia a largo plazo.

"Al situar a los colaboradores en el centro de este enfoque, el Grupo reafirma su compromiso social y su convicción de que son los principales artífices de su éxito sostenible", ha afirmado el grupo, que tiene la ambición de incrementar progresivamente la participación del accionariado a empleados hasta alrededor del 10% del capital a largo plazo.

En la actualidad, más del 90% de los empleados son accionistas de Renault, representando el 6,12% del capital social a 31 de diciembre de 2025.

ACCIONES A PRECIO PREFERENTE

Cerca de 100.000 empleados elegibles en 24 países podrán suscribirse a este programa de accionariado para empleados, que se inscribe en la continuidad de las iniciativas desplegadas por la empresa desde 2022.

Del 11 al 29 de mayo de 2026, los colaboradores elegibles tendrán la posibilidad de adquirir acciones de Renault a un precio preferente de 21,55 euros, gracias a un descuento del 30% aplicado sobre el precio de referencia (30,78 euros). Este descuento se aplicará a todas las acciones suscritas en el marco de la operación.

Un abono complementario de la empresa reforzará la ventaja ofrecida. Por la primera acción adquirida, cada empleado recibirá 2 acciones gratuitas. De este modo, por una inversión de 21,55 euros, el empleado obtendrá un total de 3 acciones (con un valor de 92,34 euros sobre la base del precio de referencia), de las cuales 2 serán ofrecidas por Grupo Renault (lo que representa una ventaja bruta de 70,79 euros).

De conformidad con la normativa vigente, la inversión de cada colaborador estará limitada al 25% de su remuneración bruta anual estimada para el ejercicio 2026.