Grupo Renault sube casi un 7% en Bolsa tras facturar unos 11.500 millones de euros hasta septiembre

Archivo - Logo Renault - Bastien Roux / Dppi / Afp7 / Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Grupo Renault se han impulsado casi un 7%, hasta 28,16 euros, en la primera parte de la sesión bursátil de este jueves en París, después de anunciar que ha registrado una cifra de negocios de 11.596 millones de euros en el tercer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 1,5% respecto al mismo periodo del año anterior, al tiempo que ha confirmado sus perspectivas financieras para el conjunto del ejercicio 2026.

Según ha informado el grupo galo, los ingresos de los nueve primeros meses del año han alcanzado los 41.848 millones de euros, un 7,1% más que en el mismo periodo de 2025. La cifra de negocios relacionados con la Automoción se situó en 9.835 millones de euros entre julio y septiembre, cifras muy similares respecto al tercer trimestre del año anterior, mientras que Mobilize Financial Services elevó sus ingresos un 11%, hasta los 1.761 millones de euros.

En el acumulado de los nueve primeros meses, la división de Automoción ha facturado un total de 36.641 millones de euros, un 6,6% más, y Mobilize Financial Services ha alcanzado los 5.207 millones, con un avance del 11%.

LAS VENTAS DEL GRUPO FRANCÉS CAEN UN 6% EN EL TERCER TRIMESTRE

En el apartado comercial, Renault Group vendió 497.799 vehículos en todo el mundo durante el tercer trimestre, un 6% menos que en el mismo periodo de 2025. Mientras que, entre enero y septiembre, las entregas suman más de 1,66 millones de entregas a nivel mundial, con un descenso menor del 2,2%.

Por marcas, Renault ha comercializado 349.901 vehículos en el tercer trimestre, un 2,9% menos, mientras que Dacia registró 144.175 unidades, con una caída del 12,8%. En cambio, Alpine ha mantenido una evolución positiva, con 3.723 matriculaciones, un 58,4% más.

En los nueve primeros meses del ejercicio, las ventas de Renault han crecido un 1,1%, hasta superar los 1,17 millones de ejemplares. Dacia, por su parte, acumula 471.007 unidades, un 9,7% menos, mientras que Alpine alcanzó las 12.269 matriculaciones, con un incremento del 65,6% que le permiten superar el volumen de ventas de todo el ejercicio anterior.

La compañía ha atribuido la evolución de las distintas marcas a las diferencias en sus dinámicas comerciales y a la transición de sus gamas de producto y motorizaciones, en un contexto de intensa competencia y de aceleración de la demanda de vehículos eléctricos en Europa.

CONFIRMA SUS PREVISIONES FINANCIERAS

Pese al entorno difícil, Renault Group ha ratificado sus objetivos financieros para 2026. La compañía prevé un margen operacional de alrededor del 5,5% de su cifra de negocios y un flujo de caja libre de automoción de aproximadamente 1.000 millones de euros.

El grupo espera una ligera mejora del margen operacional en el segundo semestre respecto al primero, apoyada en el "efecto estacional positivo habitual". No obstante, ha advertido de que este efecto debería ser "menos acusado" que en años anteriores por el aumento de los costes de las materias primas y la inflación.