Grupo Renault vende 2,3 millones de vehículos en todo el mundo en 2025, un 3,2% más que en 2024

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Grupo Renault ha vendido más de 2,3 millones de vehículos en todo el mundo en 2025, un 3,2% más que en el año anterior, con un aumento de las comercializaciones entre las tres marcas que componen el grupo (Renault, Dacia y Alpine).

"Los resultados comerciales del Grupo reflejan la alineación entre nuestro plan de productos orientado al valor, nuestra rigurosa política comercial y nuestra estrategia coherente", ha declarado el consejero de crecimiento del Grupo Renault, Fabrice Cambolive.

España se sitúa como el tercer mayor mercado del Grupo Renault al haber vendido un total de 174.135 vehículos en el territorio, lo que le permite sumar una cuota de mercado como grupo del 13%. Solo le superan Francia (con 533.692 vehículos vendidos) e Italia (186.158 unidades). En otras palabras, el 7,45% de las ventas del Grupo Renault se dieron en España.

Por marcas, Renault ha vendido más de 1,6 millones de turismos y vehículos comerciales ligeros en todo el mundo en 2025, lo que supone un incremento de las comercializaciones del 3,2% respecto al año anterior.

Las ventas mundiales de vehículos comerciales ligeros fueron de 336.505 unidades, lo que supone un descenso del 16,5%, debido a la disminución del TIV europeo (un 8,3% menos respecto al año anterior), la retirada progresiva de Express y el aumento gradual de la nueva gama Master.

El segmento de turismos tuvo un crecimiento interanual del 10% y las ventas de modelos electrificados (tanto turismos como vehículos comerciales ligeros) ya supusieron seis de cada diez vehículos de la firma francesa (el 60% del total).

DACIA CRECE UN 3,1% Y ALPINE DUPLICA CIFRAS

La marca Dacia registró 697.408 ventas en 2025, lo que representa un crecimiento del 3,1% en comparación con 2024. La firma ha superado la barrera de los 10 millones de vehículos comercializados desde 2004. En Europa, la marca registró 601.765 matriculaciones, un 2,9% más.

Por su parte, la marca Alpine alcanzó un rendimiento histórico en el segmento de automóviles premium, superando las 10.000 matriculaciones por primera vez, con 10.970 unidades, con un crecimiento de tres dígitos (+139,2%).