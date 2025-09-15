Grupo Soledad nombra a Joaquín Pérez Martínez nuevo director general

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Grupo Soledad, empresa familiar del sector del neumático y la automoción, ha nombrado a Joaquín Pérez Martínez nuevo director general de la compañía, que sustituirá a Juan Ramón Pérez Vázquez.

Joaquín Pérez Martínez lleva más de 20 años en la compañía, habiendo ocupado diversos puestos, como coordinador de la política de precios o encargado del desarrollo del comercio 'online'.

Además, su nombramiento responde a un plan de sucesión "cuidadosamente" diseñado para garantizar la estabilidad, la innovación y el crecimiento sostenible, según ha explicado la compañía.

Por su parte, el hasta ahora director general, Juan Ramón Pérez Vázquez, continuará vinculado a la compañía como consejero delegado y copropietario, asegurando que "ha sido un orgullo dirigir esta compañía y trabajar junto a un equipo excepcional" y añadiendo que "es el momento de que Joaquín lidere el día a día".

"Recibo esta responsabilidad con gratitud, y con la convicción de que, junto al equipo y a mi familia, seguiremos impulsando a Grupo Soledad hacia nuevos retos, siempre fieles a nuestros valores", ha declarado el nuevo director general, Joaquín Pérez Martínez.