Grupo Volkswagen anuncia a André Kleb como nuevo CPO de la Península Ibérica

El nuevo Chief Production Officer (CPO) de la Península Ibérica de Volkswagen, André Kleb. - SEAT

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Grupo Volkswagen ha anunciado que André Kleb, hasta la fecha director de Planificación y Tecnología de Producción de la marca Volkswagen, asumirá la nueva función de Chief Production Officer (CPO) de la Península Ibérica el próximo 1 de enero de 2026.

Se trata de un nuevo cargo creado por el grupo automovilístico en el marco de su Brand Group Core, la unidad organizativa que incluye las marcas de volumen Volkswagen, Skoda, Seat&Cupra y Volkswagen, informa en un comunicado este jueves.

El miembro del Consejo de Administración de Volkswagen AG, ceo de la marca Volkswagen Turismos y responsable del Brand Group Core, Thomas Schäfer, ha explicado que la reorganización del modelo de gestión en la Península Ibérica "es el comienzo".

"Con nuestro nuevo modelo de gestión intermarca, pretendemos aprovechar aún más las sinergias y las ventajas regionales en costes, impulsando la fortaleza del Brand Group Core", ha añadido.

Bajo el criterio de responsabilidad compartida entre marcas, esta posición de nueva creación liderada por Kleb reportará directamente al miembro del Consejo de Administración de Producción y Logística de la marca Volkswagen y miembro del Comité Ejecutivo ampliado del Grupo, Christian Vollmer, y al ceo de Seat&Cupra, Markus Haupt.

NUEVA ESTRUCTURA

La nueva estructura para la Península Ibérica incluirá todas las plantas del Grupo Volkswagen en España y Portugal.

Las funciones clave, como la planificación central, dirección de producción, gestión de proyectos y de inicio de producción, así como logística, quedarán ancladas dentro de la gestión regional.

La hasta ahora directora del Centro de Preseries de Seat&Cupra en España, Anabel Andión, pasará a ser directora general y directora de planta de Volkswagen Autoeuropa en Portugal a partir del 1 de marzo de 2026.

En el marco de esta reorganización, Thomas Hegel Gunther, actual director general y responsable de la planta de Volkswagen Autoeuropa, sucederá a André Kleb como nuevo director de Planificación y Tecnología de Producción de la marca Volkswagen en Wolfsburg.