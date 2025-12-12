El Grupo Volkswagen inicia las pruebas de vehículos autónomos con su Gen.Urban en Wolfsburg - VOLKSWAGEN

El Grupo Volkswagen ha comenzado la siguiente fase de pruebas en Wolfsburg con su vehículo de investigación autónomo Gen.Urban, que ya puede circular de forma autónoma en tráfico urbano real.

El proyecto de investigación tiene como objetivo explorar cómo experimentan los pasajeros el viaje en un vehículo autónomo sin volante ni pedales tradicionales, y qué requisitos esto plantea para los conceptos de vehículos del futuro.

Un equipo interdisciplinario de Volkswagen Group Innovation, compuesto por diseñadores, especialistas en factores humanos, ingenieros de software y expertos en materiales, está recopilando datos exhaustivos sobre el comportamiento de los usuarios y su interacción con el Gen.Urban. Estos hallazgos contribuirán al desarrollo de futuros conceptos de interior y experiencia de usuario (UX) en todas las marcas del Grupo.

Incluso antes de la salida, los pasajeros pueden personalizar sus preferencias, a través de la aplicación o directamente en el vehículo, desde la temperatura de la cabina hasta la iluminación ambiental. Al entrar, el Gen.Urban da la bienvenida al pasajero y el asiento se ajusta automáticamente a la posición deseada.

Además, el interior digital del vehículo se puede adaptar a las preferencias individuales mediante inteligencia artificial (IA). La amplia pantalla frontal, con su información, luz y sonido, se adapta a un tema individual.

La fase de pruebas actual involucra inicialmente a empleados del Grupo Volkswagen. La fase de pruebas está prevista para un período de varias semanas.

"La tecnología para la conducción autónoma está avanzando rápidamente. Con nuestro vehículo de investigación Gen.Urban, queremos comprender exactamente cómo experimentan los pasajeros la conducción autónoma. A largo plazo, todo el Grupo se beneficiará de estos conocimientos", ha afirmado el director de Innovación del Grupo Volkswagen, Nikolai Ardey.