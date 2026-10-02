Grupo Volkswagen pone el futuro industrial de Europa en el centro de su estrategia - GRUPO VOLKSWAGEN

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Volkswagen ha presentado 'For Europe', un compromiso con el que reivindica el papel de la industria automovilística en el futuro económico de Europa, en un contexto de creciente competencia internacional y presión sobre el sector.

La iniciativa se enmarca en el mayor programa de transformación de la historia de la compañía, cuyo objetivo es establecer estructuras más competitivas y reforzar su capacidad industrial a largo plazo. Entre sus prioridades figuran el mantenimiento de cadenas de valor europeas, el empleo y el desarrollo de tecnologías relacionadas con la movilidad eléctrica, las baterías, el software, la inteligencia artificial y los sistemas energéticos.

El consejero delegado del Grupo Volkswagen, Oliver Blume, ha señalado la necesidad de acelerar los cambios ante las crisis geopolíticas y la competencia global. Asimismo, ha reclamado una mayor colaboración entre empresas y responsables políticos y ha situado el 'Made in Europe', la regulación de CO2 y el comercio con China entre las cuestiones que requieren atención.

El compromiso se abordará el 11 de octubre en París, en un encuentro con representantes de los medios de comunicación, asociaciones industriales y responsables políticos, previo al arranque del Salón del Automóvil. El programa incluye intervenciones de directivos de Volkswagen y del ministro delegado de Industria de Francia, Sébastien Martin, así como debates sobre las sinergias industriales del Grupo y el futuro de la producción europea.

En 2025, Volkswagen contaba con 476.400 empleados en Europa y 55 plantas en 16 países. El continente concentró 3,94 millones de entregas, el 44% del total mundial, y una cuota de mercado del 27% en vehículos totalmente eléctricos. Su gasto anual en compras en Europa superó los 100.000 millones de euros.