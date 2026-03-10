Grupo Volkswagen recortará 50.000 empleos hasta 2030 en Alemania para ahorrar 6.000 millones anuales

El director financiero de Grupo Volkswagen, Arno Antlitz - Julian Stratenschulte/dpa

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Grupo Volkswagen recortará alrededor de 50.000 puestos de trabajo para 2030 en Alemania con el objetivo último de lograr un ahorro neto anual de más de 6.000 millones de euros en toda la compañía para final de la década.

Como resultado de los convenios colectivos y las medidas de reducción de plantilla, el grupo logró un ahorro de costes de alrededor de 1.000 millones de euros en el ejercicio fiscal 2025, tal y como estaba previsto.

Así lo ha anunciado este martes el consejero delegado del Grupo Volkswagen, Oliver Blume, en una carta a los accionistas en la presentación de los resultados de 2025, año en el que la firma alemana ha recortado sus ventas un 44,3%, hasta 6.900 millones de euros.

"Nuestro sentido de responsabilidad corporativa por el crecimiento sostenible y nuestras aspiraciones de rentabilidad exigen una toma de decisiones clara y responsable, especialmente en Alemania", ha explicado.

Por el momento se desconoce en qué áreas se centrarán estos recortes, aunque el directivo ha explicado que Audi y Porsche ya han establecido acuerdos integrales y lanzado sus propios programas de reducción de costes.

Pese a la necesidad de reducir costes, el grupo ha señalado que sus resultados de 2025 reflejan su capacidad para mantenerse firme en un entorno global desafiante. "El hecho de que los hayamos logrado en una fase de reestructuración y con costes considerables pone de relieve la solidez de nuestra estructura, así como nuestra resiliencia", ha resaltado.