Grupo Volkswagen reduce un 11,6% su beneficio operativo, pero mantiene sus ingresos estables hasta junio

Archivo - FILED - 10 July 2025, US, New York: The Volkswagen logo can be seen on a car dealership in Manhattan. Photo: Sven Hoppe/dpa - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Volkswagen obtuvo un resultado operativo de 5.931 millones de euros en el primer semestre de 2026, lo que supone un descenso del 11,6% respecto al mismo periodo del año anterior, aunque mantuvo prácticamente estables sus ingresos y confía en mejorar su rentabilidad durante la segunda mitad del ejercicio, según ha explicado la compañía en la presentación de sus resultados económicos este viernes.

En concreto, el fabricante alemán registró unos ingresos de 158.102 millones de euros entre enero y junio, un 0,2% menos que un año antes, mientras que el margen operativo se situó en el 3,8%, por debajo del 4,2% registrado en el primer semestre de 2025.

El consejero delegado del grupo, Oliver Blume, ha asegurado que la reorganización emprendida en los últimos tres años "está dando resultados", al tiempo que ha destacado que la empresa afronta la siguiente fase de su transformación "desde una posición de fortaleza", pese al complejo contexto internacional marcado por las tensiones geopolíticas, los conflictos comerciales y el aumento de la competencia.

Cabe recordar que en las últimas semanas, la firma germana anunció el cierre de hasta cuatro fábricas en Alemania y el despido de hasta 100.000 empleados de cara a 2030 para ganar competitividad en el mercado.

Asimismo, Blume ha subrayado el buen comportamiento de la cartera de pedidos, con más de 70.000 reservas de la nueva familia de vehículos eléctricos urbanos en torno al 'ID.Polo' en apenas unas semanas, así como un incremento superior al 50% de los pedidos de vehículos 100% eléctricos en Europa durante el segundo trimestre.

Por su parte, el director financiero y de operaciones, Arno Antlitz, ha reconocido que el margen operativo del 3,8% "sigue siendo demasiado bajo" y ha defendido la necesidad de acelerar la reducción estructural de costes, simplificar la gama de productos y plataformas y agilizar la toma de decisiones para mejorar la calidad de los beneficios.

El descenso del beneficio operativo estuvo motivado principalmente por unos costes de alrededor de 500 millones de euros asociados al cese de la producción del modelo 'ID.4' en Estados Unidos, además de un efecto negativo del 'mix' de ventas, factores que solo pudieron compensarse parcialmente con menores costes de reestructuración, efectos favorables del tipo de cambio y una reducción de los costes fijos, detalla Volkswagen.

MANTIENE EL OBJETIVO DE RENTABILIDAD

De cara al conjunto del ejercicio, Volkswagen revisó a la baja su previsión de ingresos y espera ahora una evolución de la facturación de entre el -3% y el 0%, frente al rango anterior de entre el 0% y el 3%. No obstante, mantiene su previsión de lograr un margen operativo de entre el 4% y el 5,5%.

La multinacional germana prevé además un flujo de caja neto de entre 3.000 y 6.000 millones de euros y una liquidez neta en su división de automoción de entre 32.000 y 34.000 millones de euros al cierre de 2026.