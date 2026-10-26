Grupo Volkswagen refuerza su ecosistema estratégico de semiconductores mediante una alianza con NXP

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MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Volkswagen y NXP Semiconductors han anunciado una alianza estratégica para desarrollar la arquitectura electrónica de sus futuros vehículos definidos por software (SDV) a través de los microcontroladores S32K5 de NXP, que serán uno de los componentes clave de la arquitectura zonal del Grupo, cuyo primer vehículo está previsto para 2027.

La nueva arquitectura permitirá concentrar distintas funciones del vehículo en un menor número de unidades de control electrónico (ECU), reduciendo la complejidad del hardware y facilitando la incorporación de nuevas funciones digitales.

Los microcontroladores S32K5 gestionarán funciones relacionadas con la iluminación, la carrocería, el confort, el chasis y los sistemas de seguridad. También conectarán sensores y actuadores y procesarán los datos de distintas zonas del vehículo, en coordinación con los procesadores de alto rendimiento encargados de las tareas de computación más exigentes.

La tecnología se integrará en la arquitectura zonal desarrollada por Rivian y Volkswagen Group Technologies (RV Tech), la empresa conjunta entre el Grupo Volkswagen y Rivian. La plataforma se utilizará en vehículos de ambas compañías y permitirá incorporar funciones específicas de cada marca.

La alianza se enmarca en la estrategia de semiconductores del Grupo Volkswagen, que busca establecer acuerdos a largo plazo con proveedores tecnológicos para reforzar el suministro, aprovechar sinergias entre marcas y armonizar tecnologías clave.

"Nuestra alianza con NXP es un paso más en este camino y demuestra cómo el Grupo Volkswagen asume un papel más activo en la cadena de valor de los semiconductores: definiendo con antelación nuestras necesidades tecnológicas, aprovechando nuestra escala entre marcas y aportando a ambas partes una mayor certidumbre de planificación a largo plazo", ha subrayado Grupo Volkswagen.

Por su parte, desde NXP Semiconductors han afirmado que, junto con el Grupo Volkswagen y RV Tech, NXP combina computación en tiempo real escalable, inteligencia periférica de confianza e innovación continua en software "para crear una base escalable para la próxima generación de vehículos inteligentes".