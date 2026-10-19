Grupo Volvo crea una entidad dedicada a captar la creciente demanda en el sector minero

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MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Volvo Group ha acordado crear una entidad especializada en minería para fortalecer su posición en la industria minera global, denominada, Volvo Mining, con la que busca aunar las capacidades, la experiencia y la oferta del grupo para los clientes mineros bajo una estructura empresarial única e integrada.

El plan es que Volvo Mining venda camiones Volvo, maquinaria de construcción y soluciones autónomas a los clientes mineros y sus contratistas. La nueva entidad se lanzará el 1 de enero de 2027 y estará integrada en Volvo Construction Equipment (Volvo CE).

Per-Erik Lindström, actualmente vicepresidente sénior de Volvo Trucks International, será el nuevo director de Volvo Mining, con efecto a partir del 1 de enero de 2027.

A medida que la minería entra en una nueva fase de crecimiento y transformación, Volvo Mining brindará el enfoque necesario para ayudar a los clientes a satisfacer la creciente demanda de productividad, seguridad y resiliencia.

"La minería ha sido una parte importante del Grupo Volvo durante décadas, pero la creciente relevancia del sector exige una mayor atención. Con Volvo Mining como nuestro centro de especialización, estamos combinando capacidades de todo el Grupo para mejorar aún más el valor para el cliente en colaboración con nuestros socios minoristas. Esto creará nuevas oportunidades para fortalecer nuestra posición en un segmento estratégico y en crecimiento", ha afirmado el presidente de Volvo CE, Melker Jernberg.

Con el respaldo de recursos financieros específicos, Volvo Mining impulsará la gestión de la cartera de productos y servicios para el segmento minero del Grupo a nivel mundial y asumirá un papel de coordinación en los diversos proyectos de investigación en todo el Grupo.

COMENZARÁ EN LOS PAÍSES NÓRDICOS CON PLANES DE EXPANSIÓN

Inicialmente, Volvo Mining se centrará en los clientes y contratistas mineros de Suecia, Noruega y Finlandia, con la ambición de expandirse gradualmente a otros mercados.

"A medida que la industria minera evoluciona, los clientes buscan socios que les ayuden a mejorar la productividad, reforzar la seguridad y cumplir con las crecientes expectativas de sostenibilidad. Nuestro objetivo es ser un socio a largo plazo en esta transformación, ayudando a los clientes a generar mayor valor mediante la combinación de las fortalezas de Volvo Group. Espero con interés trabajar estrechamente con clientes y socios para construir juntos este nuevo capítulo", ha afirmado Per-Erik Lindström.