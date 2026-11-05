GWM eleva un 10% sus ventas en octubre y supera el millón de entregas internacionales en 2026 - GWM

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo de automoción chino Great Wall Motor (GWM) comercializó un total de 120.374 vehículos en todo el mundo durante el pasado mes de octubre de 2026, de los cuales 62.862 unidades correspondieron a sus mercados internacionales. Esta cifra supone un incremento del 10% en las entregas fuera del mercado chino respecto al mismo mes del año anterior.

Por su parte, los vehículos electrificados de la compañía alcanzaron las 49.499 unidades vendidas en octubre, lo que representa un crecimiento interanual del 7,25%. Con estos datos, la corporación acumula más de 1,04 millones de unidades comercializadas a nivel global en los diez primeros meses del ejercicio 2026.

El crecimiento registrado en los mercados exteriores responde a la expansión de su gama multipropulsión y a la consolidación de sus distintos segmentos de producto. En el apartado de turismos y compactos, el GWM Ora 5 ha continuado ampliando su implantación internacional.

En el segmento de las 'pick-ups', GWM se ha situado entre enero y septiembre como la marca de origen chino más vendida en países como Brasil, Chile y Sudáfrica. Asimismo, la división de todoterrenos 'Tank' ya exporta sus modelos a más de 30 países y regiones, con presencia consolidada en Australia, el Sudeste Asiático y Sudáfrica.

IMPULSO A LA ESTRATEGIA EN EUROPA Y PRODUCCIÓN LOCAL

En el marco de su estrategia de globalización, la firma celebró el pasado 27 de octubre en Milán (Italia) la presentación europea del GWM Haval H7, un modelo global que también ha desembarcado este mes en mercados como Brasil y Sudáfrica. En España, el Haval H7 se suma al catálogo de la marca junto a los modelos ORA 5 y la pick-up P500.

Durante la jornada tecnológica GWM Tech Day, la empresa detalló su plan de producto para el mercado europeo, que contempla el lanzamiento de al menos diez nuevos modelos y versiones derivadas en los próximos dos años. Estas novedades estarán respaldadas por su arquitectura Guiyuan y por las tecnologías de hibridación GWM Hi4 y Hi2.

En el ámbito industrial, la compañía avanza en los trabajos de adaptación de su planta de producción en Bulgaria, cuya renovación se completará a finales de 2026. La instalación contará con una capacidad anual planificada de 50.000 unidades y estará enfocada a la fabricación de vehículos electrificados. El primer modelo que saldrá de estas líneas de montaje será el compacto 100% eléctrico GWM ORA 5, cuyo inicio de producción está previsto para el primer trimestre de 2027.