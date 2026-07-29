GWM firma un acuerdo con Cetelem para ofrecer soluciones de financiación a sus clientes - GWM

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

BNP Paribas Personal Finance, conocida en el mercado español a través de su marca comercial Cetelem, ha firmado un acuerdo con GWM España para ofrecer soluciones de financiación adaptadas a la comercialización de los vehículos de la marca en el mercado español.

Esta colaboración permitirá a los clientes de GWM acceder a una oferta financiera competitiva, flexible e integrada en el proceso de compra, facilitando la adquisición de los modelos de la marca a través de soluciones pensadas para responder a las distintas necesidades de particulares y empresas.

Con este acuerdo, GWM refuerza su estructura comercial en España y suma un socio financiero de referencia para acompañar el desarrollo de su actividad en el país.

La alianza con Cetelem contribuirá a facilitar el acceso a la gama de vehículos de GWM y a apoyar el trabajo de la red comercial en una fase clave para la implantación de la marca en el mercado nacional.

Para BNP Paribas Personal Finance España, este acuerdo consolida su presencia en el sector de la automoción y refuerza su papel como socio financiero de fabricantes y marcas de movilidad, aportando experiencia, capacidad operativa y soluciones adaptadas a un entorno de compra cada vez más digital, ágil y orientado al cliente.

La firma china GWM irrumpió este año en el mercado automovilístico español con el lanzamiento del nuevo ORA 5, un SUV compacto que busca instalarse en el segmento más demandado del mercado nacional (el segmento C, casi el 40% del mercado)