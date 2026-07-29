GWM prepara su llegada a España con una red de posventa y garantía de hasta siete años en sus vehículos

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MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

GWM (Great Wall Motor) ha anunciado que acompañará su llegada al mercado español con una estructura de posventa operativa desde el inicio de su actividad, basada en la formación previa de sus técnicos, una red logística para el suministro de recambios, asistencia en carretera y una garantía de hasta siete años o 150.000 kilómetros.

La compañía, que opera en España a través de una filial propia y prevé alcanzar los 50 puntos de venta antes de que finalice el año, asegura que ha completado la formación de sus equipos técnicos antes de la llegada de los primeros vehículos a los concesionarios, con el objetivo de que la red disponga desde el primer momento de personal cualificado para atender las labores de mantenimiento y reparación.

UNA FUERTE RED DE POSVENTA

En materia de recambios, GWM contará con un almacén europeo ubicado en Ámsterdam y otro centro logístico en Azuqueca de Henares (Guadalajara), además de la colaboración de la empresa Kühne+Nagel para la distribución internacional de piezas. Según la marca, esta infraestructura busca agilizar el suministro y reducir los tiempos de las operaciones de posventa.

Los vehículos comercializados por GWM en España dispondrán de una garantía general de siete años o 150.000 kilómetros, mientras que las baterías y los sistemas eléctricos de alta tensión estarán cubiertos durante ocho años o 160.000 kilómetros. Asimismo, la marca ofrecerá una garantía de cinco años para la pintura y de doce años frente a la corrosión.

En cuanto al mantenimiento, los modelos con motores de combustión e híbridos deberán pasar revisión cada año o 15.000 kilómetros, mientras que en los vehículos eléctricos el intervalo se amplía hasta los 20.000 kilómetros o un año.

La estrategia de posventa se completa con un servicio de asistencia en carretera prestado por RACE, además de una red de técnicos que, según la compañía, ya ha recibido la formación necesaria para atender a los clientes desde el lanzamiento de la marca en España.

La directora de Posventa y Experiencia de Cliente de GWM España, Isabel Járrega, ha señalado que la compañía ha optado por desarrollar su estructura de posventa antes de iniciar las entregas de vehículos, al considerar que este servicio resulta determinante para la experiencia del cliente y la consolidación de la marca en el mercado.

"Si hay algo que he aprendido en todos mis años de experiencia es que la posventa y la experiencia de cliente van de anticipar, de diseñar cada viaje del cliente poniéndonos en su lugar. Por eso, en GWM hemos construido la red de posventa antes de entregar el primer coche. Es la posventa la que determina, desde el inicio, la reputación de una marca y sus ventas futuras", ha afirmado Járrega.