GWM vende 113.396 vehículos en agosto en todo el mundo, el 55% fuera de China

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MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía automovilística china GWM ha vendido 113.396 vehículos en agosto en todo el mundo, una cifra con la que sus ventas acumuladas alcanzaron el hito de los 17 millones de unidades, según ha informado este viernes.

Las ventas internacionales se situaron en 62.517 unidades, un 38,42% más que en el mismo mes del año anterior, mientras que los vehículos electrificados sumaron 40.700 unidades, con un incremento interanual del 8,55%. Entre enero y agosto de 2026, GWM vendió 805.358 vehículos en todo el mundo, un 1,98% más respecto al mismo periodo de 2025.

"En un contexto de demanda cada vez más segmentada y de creciente competencia internacional, GWM sostuvo su ritmo comercial durante agosto, con los mercados exteriores como principal motor de crecimiento", ha destacado la firma.

El mes mostró cómo la compañía avanza en dos frentes, como son la entrada en nuevos mercados y el asentamiento en aquellos en los que ya opera. En este periodo lanzó modelos, amplió su presencia comercial, superó una de las pruebas todoterreno más exigentes de Asia y alcanzó nuevos hitos en su base de clientes.

El GWM ORA 5, por ejemplo, amplió también su presencia internacional con su llegada a Chile y protagonizó jornadas de pruebas de conducción en Pakistán, dirigidas a medios especializados, creadores de contenido y clientes potenciales.

De cara al futuro, la siguiente fase de la estrategia internacional de GWM estará marcada por una mayor adaptación a las necesidades de cada mercado, más que por la expansión geográfica. Mediante la integración de sus tecnologías, productos y marcas con la demanda local, la compañía busca consolidar una base de crecimiento más sólida y sostenible a largo plazo.