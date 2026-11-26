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MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Anfac, Markus Haupt, ha pedido que el nuevo Gobierno que salga de las urnas el próximo 29 de noviembre tenga la automoción como "prioridad" y aboge por dar "estabilidad" a la regulación, manteniendo las ayudas del Plan Auto+ y las líneas maestras del Plan Auto 2030, acordado por todo el sector.

"La industria de la automoción no tiene colores políticos, tiene que ser prioridad en la ruta del nuevo gobierno, tiene que ser un proyecto de Estado. (...) No me puedo cansar de repetirlo: la industria del automóvil tiene que ser parte del discurso político", ha resumido Haupt durante una entrevista en el marco del II Foro de la Tribuna de la Automoción, celebrado este jueves en Madrid.

Durante su participación, Haupt ha defendido que el Plan Auto 2030 "tiene que seguir adelante" con el Gobierno que sea, ya que está acordado por todo el sector y es "robusto", sin cerrar la puerta a su adaptación en caso de que sea necesario. "Pero tiene que ser un plan", ha manifestado.

Asimismo, ha abogado por una regulación estable en el tiempo, "que no cambie demasiado", aunque ha valorado positivamente que incluya cierta flexibilidad, ya que un plan rígido "no es lo que correcto". "Combinar flexibilidad con estabilidad, eso es lo que le pido a cualquier partido que gane las elecciones del próximo domingo", ha reiterado.

En esta línea, la continuidad de las ayudas del Plan Auto+, que en el ejercicio de 2026 ha estado dotado con 400 millones de euros, ha sido otra de las reclamacios de Haupt, que ha pedido asegurar esta financiación.

"No podemos tener planes 'on-off' o 'start-stop', porque confunde al consumidor. Para mí no hay otra opción que asegurar la continuidad de estos planes y asegurar la financiación y si tiene que ser de forma retroactivo que también se haga", ha argumentado.

Para Haupt, la industria española de la automoción tiene "mucho margen" de crecimiento hacia arriba. "Seguimos siendo el segundo fabricante de automóviles en Europa y nuestro objetivo es seguir creciendo". Por este motivo, ha tildado de "primordial" la colaboración público-privada, con inversiones millonarias que hay que amortizar. "En este camino, no nos pueden dejar solos", ha apuntado.

Finalmente, ha puesto en valor algunas ventajas con las que cuenta España y que se pueden aprovechar "todavía más" para un mayor impulso de la industria automovilística, como el bajo coste de la energía, que da al país "un papel más competitivo en Europa".