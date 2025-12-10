Hereu garantiza llegada de las ayudas para la compra de vehículos eléctricos "con tranquilidad"

Archivo - El ministro de Industria, Jordi Hereu - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha garantizado este miércoles que todas las solicitudes de ayudas pendientes para la compra de vehículos eléctricos serán "atendidas debidamente", gracias a la dotación extraordinaria de 400 millones de euros del IDAE para completar el presupuesto del Plan Moves III antes del cierre del año.

"El mensaje es que este mes de diciembre sigan comprando coches electrificados con plena tranquilidad porque evidentemente esta es una gran aportación a la transformación que tiene que realizar nuestra industria automovilística", ha respondido Hereu durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, a un pregunta realizada por el PNV.

Además, el ministro ha animado a los consumidores a que, de cara a 2026, compren coches electrificados "con toda la tranquilidad" porque harán "una gran contribución" a todo el ecosistema industrial del automóvil. "Y a partir del 1 de enero, sigan comprando coches electrificados en España, porque estamos garantizando el futuro de esta gran industria en España", ha añadido.

Cabe recordar que el Gobierno pondrá en marcha en enero el Plan Auto+, dotado con 400 millones de euros para incentivar la demanda de vehículos eléctricos entre los consumidores en España.

En esta línea, el ministro ha querido dar un mensaje de "confianza", con la llegada del Plan Auto 2030, que garantiza "nuevos instrumentos para seguir generando esta evolución tan positiva de la demanda", con España como el país donde más ha crecido la compra de coches este año.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/1034719/1/hereu-garantiz...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06